L'OPINIONE DI UN PENDOLARE FERROVIARIO: Trasporti zero consiglieri attaccati alla poltrona

Ho letto con un certo disappunto la lettera che la consigliera Minelli ha inviato ad un giornale. Partirò proprio dalla metafora utilizzata dalla consigliera: "Scendere da un treno che è in ritardo non permette di arrivare a destinazione". Una metafora quanto meno amara, per chi, pendolare come me, con i ritardi dei treni ha a che fare ogni giorno. Ci si vanta di una legge sulla mobilità, che sul trasporto pubblico ha un effetto pari a zero e che serve a ben poco, a parte giustificare il ben noto affetto che alcuni consiglieri regionali hanno per la propria poltrona (per il bene dei valdostani, ovviamente).

Mi spiace demolire le speranze di chi spende tanto impegno a raccontare gli straordinari risultati raggiunti: purtroppo per loro, esiste una realtà, fuori dal pianeta su cui loro vivono (Marte, Saturno, di certo non la Terra e non la Valle d'Aosta), in cui le loro discussioni sono talmente lontane dalla vita reale, che, se non influenzassero negativamente la vita di tutti noi, farebbero sorridere per la loro ingenuità.

La discussione di questi giorni, sulla legge elettorale, ne è l'emblema. I politici, anziché affrontare le reali problematiche della nostra Regione, si affannano a modificare le regole del gioco, nel disperato tentativo di conservare la poltrona un po' più a lungo. E' sotto gli occhi di tutti, di un'evidenza cristallina, che questa legistlatura è conclusa ormai da mesi: ma il terrore che il voto democratico sia diverso dalle aspettative, spinge i diversi partiti ad un ben poco democratico teatrino.

Non sono un amante della Lega, ma trovo aberrante che i partiti che ad essa si oppongano, anziché porsi l'ovvia domanda del perché la Lega trovi un consenso così grande, preferiscano arroccarsi ai propri scranni. Atteggiamento che non farà altro che favorire l'avversario tanto temuto... E trovo ancora più aberrante, che dopo decenni con un uomo solo al comando, si arrivi a proporre una legge elettorale di tipo presidenzialista, che ucciderà quel barlume di democrazia raggiunto con l'approvazione dell'attuale legge elettorale.

Non serve cambiare le regole del gioco, per dare un governo stabile e serio a questa regione. Bisogna diventare politici seri, che lavorano per il bene comune. e non solo per conservare la poltrona. Quando riuscirete a fare questo, non dovrete più essere così terrorizzati dal voto popolare.

Grazie per la riflessione che permette a loro signori di tornare con i piedi per terra e sciogliere la nebbia che avvolge la testa di troppi poltronisti. Non c’è nulla da aggiungere anche se, quanto meno, si deve dar atto all'assessore regionale Bertchy dell'impegno che profonde per migliorare il sistema. Speriamo che ne facciano tesoro. pi.mi.