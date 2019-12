‘Alter ego(s)’, l’étrange trouble de Stanley Billigan

Stanley est un adolescent atteint d’un trouble très étrange: il dit «perdre le temps». Les moqueries et disputes inexpliquées dont il est victime deviennent insupportables. Alors, un soir de mars 1970, il ouvre la fenêtre de sa chambre, et fait un pas dans le vide. Il rouvre cependant les yeux. Menotté. Faisant face au Dr Willbur, une jeune femme en charge de son expertise psychiatrique. Alors qu’il se croyait mort, il est le suspect n°1 dans une sombre histoire d’agressions sexuelles.

Stanley est le protagoniste de la pièce théâtrale Alter ego(s) de Margot Mout et Cédric Chapuis qui sera proposée le jeudi 5 décembre, à 21h au Théâtre Splendor d’Aoste dans le volet francophone de la Saison culturelle.

La vie de Stanley Billigan, c’est d’abord une histoire singulière, épatante, quasi-fantastique d’une expérience humaine unique. Un seul corps pour 24 personnalités aux âges, sexes, origines, opinions et talents différents. D’un côté, il y a les crimes horribles qu’on reproche au jeune homme, de l’autre, l’empathie profonde que suscitent son génie, sa différence, et les terribles abus dont il a, lui-même, été victime. Il y a effectivement, une enquête policière palpitante à élucider, et une quête vertigineuse de la personnalité à mener, mais pas seulement. Le double statut de criminel et victime du héros renvoie systématiquement le spectateur à des sentiments contradictoires.

Tiré de l’histoire vraie de Billy Michigan, Alter Ego(s) est une immersion totale dans le cerveau d’un homme déséquilibré mais profondément humain.