SEMINARIO ACOI VALLE D’AOSTA “CARCINOMA DEL CARDIAS 3.0”

Come avviene da numerosi anni, l’ACOI (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani) Valle d’Aosta propone annualmente un evento formativo di valenza nazionale. L’occasione è quella di radunare i migliori esperti del settore per fare il punto della situazione su argomenti di fondamentale importanza per l’attività clinica quotidiana.

“L’argomento scelto quest’anno – spiega Paolo Millo, Coordinatore ACOI Valle d’Aosta e Coordinatore scientifico dell’evento formativo – è l’inquadramento diagnostico e terapeutico dei tumori del cardias, che è la parte di stomaco al confine con l’esofago, che rappresentano una patologia che necessita di un approccio multidisciplinare inquadrato nei dettami della rete oncologica Piemonte-Valle d’Aosta”.

Il tumore allo stomaco è uno dei più comuni in tutto il mondo con circa 22.000 nuovi casi diagnosticati ogni anno solo negli Stati Uniti. Si riscontra più comunemente in Asia orientale ed in Europa orientale ed è due volte più frequente nei maschi rispetto alle femmine.

In Italia ogni anno vengono diagnosticati 7500 tumori allo stomaco nei maschi e 5300 nelle femmine, numeri in diminuzione anche per il miglioramento nella diagnosi di alcuni fattori di rischio quale l’infezione da Helicobacter Pylori e per il riconoscimento di altri fattori legati all’alimentazione, all’ambiente e al fumo di sigaretta.

L’incidenza è maggiore tra le classi sociali più basse, anche se il dato è in progressiva riduzione (5% in meno ogni 5 anni).