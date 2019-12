L'OROSCOPO NEL MESE DI DICEMBRE

ARIETE 21 marzo – 20 aprile

DENARO E LAVORO. Affrontate gli impegni con rigore, tenendo fede a promesse e principi. Tanti piccoli segni indicano che le cose si sistemeranno anche se molto lentamente. Se avete idee nuove, fatevi sotto! Provate a chiedere e avrete risposta, siate decisi senza emozionarsi troppo, gli altri non hanno la vostra stessa sensibilità e questo vi danneggia nel lavoro. Entrate gratificanti vi stimoleranno ampiamente inoltre, otterrete utili informazioni, su una cosa per voi importante.

AMORE E ARMONIA. Passioni controverse all'orizzonte. Non date tutto sempre troppo per scontato per non alimentare le incomprensioni. Si preannunciano tanti incontri, molti sguardi e qualche flirt ma, scoprire l'amore romantico per un carattere passionale, sarà qualcosa di inedito e di ”magico”.

BENESSERE E SALUTE. Il lavoro vi limita, la routine vi soffoca ed i luoghi comuni vi esasperano e, come se non bastasse, alcuni pettegolezzi, nella cerchia delle vostre conoscenze rischiano di fare danni. La causa di tutto questo trambusto è da ricercarsi in un stellium planetario particolarmente forte che rischia di coinvolgere tutte le persone che vi circondano.

LEONE 23 luglio 23 agosto

DENARO E LAVORO. Iperattivi, polemici e stressati come siete, non è proprio il momento di prendere decisioni di rilievo. Prestate molta attenzione ad alcune richieste economiche, non fidatevi e non prestate i vostri sudati risparmi, inopportunamente. Concentratevi sugli obiettivi con maggior dedizione se volete raggiungere l’agognata meta. Non dovete esporvi, quindi riflettete mille volte prima di prendere decisioni drastiche o di affrontare discussioni che non porterebbero a nulla.

AMORE E ARMONIA. Tempo di relazioni complici e durature. Incontri imprevisti e, imprevedibilmente coinvolgenti. Una ventata di travolgente passione s'innesca nel vostro cielo ardente. Siate intraprendenti e seduttivi come sapete essere quando si presenta l'occasione giusta.

BENESSERE E SALUTE. Le stelle lasciano presagire un sovraccarico d'impegni nel settore casa/lavoro. Se credete negli astri andate avanti con decisione e vivete per quello che volete ottenere, ci siete vicini anche se è una lotta continua. Consumate alimenti ricchi di ferro per controbilanciare lo stress e prestate particolare attenzione alla vostra salute.

SAGITTARIO 23 novembre – 21 dicembre.

DENARO E LAVORO. Ambiente di lavoro piuttosto ostile in questa fase, scarsa disponibilità da parte dei superiori o da parte delle ditte con le quali collaborate. Non lasciatevi prendere dallo sconforto e tenete duro, qualche soddisfazione e aiuto da parte di un collega o un amico, vi recherà un piacevole sollievo. Tenete duro e organizzatevi bene, se lo farete, i risultati e le gratificazioni arriveranno.

AMORE E ARMONIA. Si risvegliano i sensi ma soltanto con la persona giusta. Una relazione profonda e fuori dai soliti canoni riuscirà a coinvolgervi davvero. Bando alle incertezze e approfittate dell'occasione che vi si presenta. Quando il fuoco arde...è bene continuare ad alimentarlo! L’equilibrio e l’armonia nel vostro segno facilitano i rapporti amorosi.

BENESSERE E SALUTE. Dolori ricorrenti e malesseri improvvisi turbano la vostra vita. Cercate sollievo nelle cure naturali e tradizionali ma non trascurate un controllo medico o un check-up. Un ciclo di massaggi e, della ginnastica adeguata vi gioveranno. Sforzatevi di non soccombere sotto il peso della solita routine imparando a dire qualche sano…no!

TORO 21 aprile – 20 maggio .

DENARO E LAVORO. Qualche “grattacapo” ma per fortuna avete molte cose da fare in casa e sul lavoro che vi distolgono dai pensieri e non vi annoiate. Se riuscirete a superare un ostacolo imprevisto che potrebbe sorgere a breve, vi sentirete molto più forti, lucidi e capaci del solito, ma non sottovalutatelo. Non siate troppo rigidi sebbene non amiate gli imprevisti e non rinunciate a tentare la fortuna, di tanto in tanto.

AMORE E ARMONIA. Dopo un brutto temporale, torna a brillare l'arcobaleno. Rammentate che l'amore è come una clessidra: quando si riempie il cuore, si svuota il cervello.

BENESSERE E SALUTE. Imparate ad ascoltare i segnali del corpo e fate esercizio fisico per disintossicarvi. Il segreto per essere in buona salute è che il corpo sia in movimento e che lo spirito si riposi.

VERGINE 24 agosto – 22 settembre.

DENARO E LAVORO. Nonostante la vostra oculatezza si profilano turbolenze. Gli amici vi spronano a spendere mentre in famiglia vi esortano al risparmio. Riflettete bene a chi dare maggior importanza altrimenti rischiate di scontentare chi vi vuol bene. Continuate ad essere concreti e coerenti come sempre, credere in qualcosa di poco reale non è da voi, d'altronde la fortuna è “impalpabile” come l'acqua nella rete: tiri la rete e la senti gonfia, e quando l'hai issata a terra… non c'è niente. Evitate le mosse azzardate in borsa o in finanza. Parola d’ordine del periodo: “Niente passi falsi”.

AMORE E ARMONIA. È giunto il momento dell'esame di coscienza, trovate dentro di voi la risposta che cercate e poi parlatene con la persona amata, forse scoprirete nuovi punti in comune che vi unisco e “cementano” l'intesa.

BENESSERE E SALUTE. Se gli anni iniziano a farsi sentire, è ora di fare un controllo e adottare adeguate cure preventive. Attenzione agli sbalzi di temperatura repentini che vi procurano malessere e che vi “stendono”.

CAPRICORNO 22 dicembre – 20 gennaio.

DENARO E LAVORO. Non sapete rassegnarvi e rivangate il passato comunque, il periodo attuale, è ricco di stimoli creativi da mettere a frutto, sia sul lato economico sia per scoprire l’artista che è ancora nascosto nel vostro animo. Strane ed infondate inquietudini vi tormentano, forse a causa delle entrate che sono un poco al di sotto delle aspettative. Una maggior propensione al risparmio vi aiuterà.

AMORE E ARMONIA. Cercate di stimolare un rapporto che altrimenti rischia di entrare in crisi. La monotonia può far andar alla deriva anche un grande sentimento, date spazio alle emozioni e alle affettività, per risvegliare sentimenti e voglia di vivere.

BENESSERE E SALUTE. Un ricordo doloroso non vi dà pace, rilassatevi con impegno per trovare la serenità. Lo stress vi impedisce di godere dei momenti positivi, dovete assolutamente prendervi qualche pausa altrimenti rischiate l'esaurimento psico-fisico.

GEMELLI 21 maggio – 21 giugno.

DENARO E LAVORO. Periodo denso di spostamenti, stimoli e contatti. Le idee brillanti che potete avere vanno coltivate e rese fattibili. Se vi viene proposto un investimento valutatelo con attenzione, non fidatevi solo delle apparenze. I cambiamenti che prima erano temuti andranno a buon fine senza particolari imprevisti. Nessun uomo è un’isola, completo in sé stesso; ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto, ricordatevelo e riuscirete ad ammansire anche i colleghi e i superiori più ostici, con le buone maniere e il buon senso.

AMORE E ARMONIA. Le incomprensioni provocate da una dispettosa quadratura astrale tenderanno a risolversi ma, dovreste lasciarvi andare di più, con la persona che tempo fa, vi ha stregato.

BENESSERE E SALUTE. Alti e bassi passeggeri, avete molta energia ma l'ansia è in agguato. Dovete concedervi più relax altrimenti la tensione potrà causare piccoli disturbi.

BILANCIA 23 settembre – 22 ottobre.

DENARO E LAVORO. Potrebbero emergere delle difficoltà impreviste che richiederanno molto impegno da parte vostra, sarà l'occasione per mettere alla prova la vostra abilità e per scoprire che avete delle risorse nascoste, alle quali poter attingere, e che non sapevate di possedere. I colleghi possono essere fonte di sostegno e ispirazione, mentre superiori o soci, si perdono in quisquilie.

AMORE E ARMONIA. Davanti ad un corteggiamento esplicito, non fate la statua di sale. Fase di romanticismo per i single e di troppi impegni, per gli sposati. La ragione ci fa vedere le cose come sono, il sentimento come vorremmo che fossero.

BENESSERE E SALUTE. Che vi piaccia o meno è tempo di riorganizzare la vita quotidiana e il lavoro con maggior impego. Consolatevi con il cioccolato fondente e dell’estratto di iperico per gli sbalzi d’umore. Aumentate l’attività fisica!

ACQUARIO 21 gennaio – 19 febbraio.

DENARO E LAVORO. In questo momento una forte spinta creativa vi stimola a trovare soluzioni per migliorare l’attuale congiuntura economica e trovare nuove opportunità di guadagno. Fidatevi solo di chi offre delle garanzie sicure e controllabili, non credete più solo alla parola e valutate attentamente prima di prendere una decisione. Alcune spese impreviste sul lavoro e in famiglia, rallentano le entrate ma non fatene un dramma e procedete con i vostri impegni, senza ulteriori tentennamenti.

AMORE E ARMONIA. Separate la sfera sentimentale da quella familiare e domandatevi se per caso non siete voi la causa di una certa freddezza. L'amore e i sentimenti ardono come la legna nel camino ma, se non sono costantemente rinvigoriti, lentamente si affievoliscono lasciando solo la brace dei tempi passati.

BENESSERE E SALUTE. Passionalità, decisione e ottimismo sono le prerogative di questo periodo. La spinta a volare alto è forte ma fareste comunque bene a stare con i piedi a terra e, chiarire quali siano le priorità. La buona forma psico-fisica, vi aiuterà ad affrontare una problematica di salute importante, nell'ambito famigliare.

CANCRO 22 giugno – 22 luglio .

DENARO E LAVORO. Una nuova idea catalizza gran parte delle vostre energie: concretizzatela in tempi brevi ed anche le entrate saranno in netta ascesa. Alcuni eventuali imprevisti, sempre in agguato, devono essere affrontati con lucidità e senza scomporsi troppo. Si sta configurando sempre più chiaramente la direzione da seguire per rendere redditizi i cambiamenti. Vi animano un buon spirito d’iniziativa, grinta e determinazione inconsuete, otterrete molto se li gestirete con dolcezza e pazienza.

AMORE E ARMONIA. L'amore può essere senza alcun neo...nel vostro radioso cielo. Godetevi questa ventata di positività, sarà la vostra fonte principale di energia e gratificazione. Oasi di equilibrio e di relax con sprazzi di vero, focoso ardore. Assecondate questa fase con tutta la seduttività di cui siete capaci.

BENESSERE E SALUTE. Buon periodo per curiosare in giro e appassionarvi a nuovi interessi. Un consiglio privo di entusiasmo vi lascia del tutto indifferenti, credevate quella persona molto più leale e sincera. Coadiuvate la buona forma fisica con qualche bella gita in montagna. Disco verde a zuppe di verdura e frutta cotta.

SCORPIONE 23 ottobre – 22 novembre.

DENARO E LAVORO. Evitate di cercare con ostinazione il classico pelo nell'uovo e di perdervi nei dettagli che, il più delle volte, sono insignificanti. Riflettete sui compiti richiesti o ai quali dovete assolvere e agite con maggior logicità. Dovete imparare a cogliere la visione d'insieme e passare all’azione andando dritti allo scopo senza scoprire le carte: meno parlerete, più otterrete. Una stuzzicante opposizione astrale lascia presagire qualche piacevole scompiglio.

AMORE E ARMONIA. Chi vi piace stende tappeti rossi dinnanzi a voi, ma c'è da fidarsi? Nonostante l'invito alla prudenza sia d'obbligo, il periodo si presenta particolarmente vivace e intenso, ma anche contradditorio. Comunque la noia non fa per voi. Cercate di essere sensuali, indossate un bell'abito nuovo e scegliete un profumo irresistibile.

BENESSERE E SALUTE. Non trascurate di rilassarvi con esercizi di meditazione ed appropriate tecniche di rilassamento. Fate molto sport e limitate le proteine animali a favore di frutta e verdura.

PESCI 20 febbraio – 20 marzo.

DENARO E LAVORO. L'insoddisfazione monta oltre i livelli di guardia. Complice una particolare quadratura di alcuni corpi celesti, sarete grintosi, esuberanti, vitali e decisi, ma anche un po' troppo aggressivi. Troppe chiacchere da parte di qualcuno che non dicono proprio nulla ma turbano i delicati equilibri sul lavoro. Fate appello alla vostra pazienza e tentate di rilanciare la comunicazione per non inficiare un progetto che vi sta a cuore. Finanze in possibile ripresa.

AMORE E ARMONIA. Attenzione a non lasciar andare oltre il sentimento, se diventa troppo intenso, può deformare la realtà e crearvi qualche difficoltà. Possibilità di instaurare un rapporto di confidenza e amicizia, per soddisfare la voglia di divertirvi e per condividere gioie e dolori con qualcuno che vi capisce.

BENESSERE E SALUTE. Dei molti conoscenti della vostra “sfera” privata, vi state accorgendo, che diventano amici soltanto se c'è del vero affetto. La maggior parte di loro, nel momento del bisogno, vi gira le spalle senza remora alcuna. È proprio vero che una amicizia sincera vale tanto oro quanto ...pesa! Frutti rossi e noci vi saranno d'aiuto ed un pizzico di menta, aiuta a rinfrescare lo spirito e la mente.

