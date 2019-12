'Crea la tua Startup' e arrivano fondi per giovani valdostani talentuosi

Prosegue il sostegno concreto della Regione alle nuove aziende locali che fanno della tecnologia il loro punto di forza. In questa direzione la Giunta Fosson ha infatti approvato l’Avviso per il premio 'Crea la tua Startup', a sostegno della creazione di imprese innovative, impegnando la somma di 150 mila euro. Obiettivo dell'iniziativa, promuovere lo spirito imprenditoriale, in particolare nei giovani talentuosi, e sostenere la creazione di startup nonchè gli sviluppi di imprese esistenti con bilanci in attivo.

Il premio 'Crea la tua Startup' è promosso dall’assessorato regionale delle Finanze e Attività produttive in collaborazione con Federmanager, il sindacato dei dirigenti e quadri apicali delle aziende industriali; con Fondazione Giacomo Brodolini e Lattanzio Advisory Spa; con gli incubatori di impresa (ovvero enti e associazioni che promuovono lo sviluppo economico privato ndr) e con Vallée d’Aoste Structure srl che li gestisce.