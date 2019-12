Da Regione quasi tre milioni di euro per posti letto anziani in micro private

Sono 118 i posti letto per anziani non autosufficienti disponibili in strutture sociosanitarie valdostane accreditate: ad Aosta sono 95 e nel resto della Valle 23. La copertura finanziaria per l’anno 2020 del fabbisogno di servizi residenziali per anziani comporta per la Regione una spesa di due milioni e 968 mila euro.

"Per il prossimo anno - spiega l'assessore alla Sanità, Mauro Baccega - alle strutture private convenzionate sarà riconosciuta una tariffa giornaliera per ospite di 115 euro, cifra comprensiva di assistenza infermieristica e uguale al costo indicato dalle strutture pubbliche come microcomunità comunali o regionali, quindi non vi sarà disparità di trattamento economico".