La cima di Entrelor montagna simbolo dell’alpinismo

Torna in libreria ‘La cima di Entrelor’ di Renato Chabod, Il libro, scritto e pubblicato per la prima volta nel 1969, è stato riproposto dal CAI in edizione rinnovata e arricchita da suggestive immagini di famiglia e da un’introduzione che inquadra nel contesto storico la figura di Renato Chabod alpinista, giurista e politico.

La Cima di Entrelor è nel contempo una montagna reale dell'orografia della Valsavarenche e una montagna simbolo dell'alpinismo come metafora della vita. Su questo doppio registro Chabod sviluppa la narrazione delle vicende alpinistiche di cui è stato uno dei maggiori protagonisti negli anni '30 e '40. Il resoconto delle imprese dà spazio a una tranche de vie che illustra le mete che in quel periodo costituirono i maggiori problemi alpinistici delle Alpi, in un ambiente d'alta montagna ancora tutto da esplorare ove l'avventura costituiva una delle motivazioni principali.

Avventura ed esplorazione che Chabod non limita alle montagne di casa ma amplia con esperienze dalle Alpi Occidentali alle Ande patagoniche, segnando il passaggio dal periodo classico a quello moderno dell'alpinismo.

Gli sono compagni di scalata, in quella che insieme alla pittura considera la sua passione dominante, i grandi protagonisti del suo tempo. Tra costoro Amilcare Cretier, Lino Binel, Amato Grivel, Piero Ghiglione, Massimo Mila, Gabriele Boccalatte e Ninì Pietrasanta, Aldo Bonacossa, Giusto Gervasutti. Al contempo la Cima di Entrelor è anche il simbolo per l'amore e il radicamento per la propria terra, che Chabod osserva e esprime dalle alte quote delle sue imprese, del suo impegno forense, politico, civile e famigliare.

Il volume sarà presentato alla Biblioteca regionale di Aosta mercoledì 11 dicembre, alle ore18 la a cura della stesa Biblioteca e del Gruppo regionale del Club Alpino Italiano nel quadro dell’International Mountain Day 2019.

Alpinista accademico dal 1930, dopo essere stato Presidente delle Guide alpine di Courmayeur dal 1934 al 1942, Presidente del Consorzio nazionale Guide e Portatori del CAI dal 1946 al 1956, Renato Chabod fu Presidente generale del CAI dal 1965 al 1971 e infine Presidente del C.A.A.I. (Club Alpino Accademico Italiano).

Interverranno alla presentazione Piermauro Reboulaz, presidente CAI Valle d'Aosta, Marco Cuaz, docente presso l'Università della Valle d'Aosta, Sergio Gaioni, già presidente CAI Valle d'Aosta, Anna Girardi, responsabile coordinamento e promozione editoria CAI.