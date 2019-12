Fare business in Svizzera con i prodotti agroalimentari. Focus sul settore lattiero-caseario

Durante l'incontro, dopo la descrizione delle attività previste dal progetto TYPICALP, saranno fornite indicazioni pratiche agli operatori economici che intendono vendere prodotti alimentari in Svizzera.

Nel corso della mattinata, un funzionario della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera presenterà il mercato agroalimentare elvetico, con un focus sul settore lattiero-caseario; saranno poi affrontate alcune tematiche legate al regime doganale svizzero e verrà portata una testimonianza pratica di un operatore svizzero, esperto di import-export.

Al termine dell'incontro, si terranno incontri bilaterali tra gli imprenditori presenti e i relatori, al fine di raccogliere informazioni utili o per instaurare possibili collaborazioni commerciali.

La partecipazione è gratuita ed è subordinata alla regolarità del pagamento del diritto annuale alla Chambre, ove dovuto.

Per iscriversi occorre inviare il modulo di adesione (vedi allegato), compilato e firmato in ogni sua parte, allo Sportello SPIN2 via e-mail all'indirizzo sportellovda@pie.camcom.it entro venerdì 6 dicembre 2019.

Ulteriori informazioni sul progetto TYPICALP sono disponibili a questo link:

www.ao.camcom.it/<wbr></wbr>typicalp-typicity-innovation-<wbr></wbr>competitiveness-in-alpine-<wbr></wbr>dairy-product.aspx



L'iniziativa si inserisce nelle attività del progetto “Typicity, Innovation, Competitiveness in Alpine dairy products - TYPICALP" INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA - ASSE 1 "COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE" PROGETTO N. 493717 - CUP D75F18001060007.