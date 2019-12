Frigerio, ex Au del casino, annuncia querele alla Commissione d'inchiesta Marquis

Luca Frigerio, già amministratore unico della Casino de la Valle, ai tempi della ristrutturazione del Grand Hotel Billia, ha dato mandato ai suoi legali di tutelarlo in ogni sede giudiziaria per "le gravi affermazioni contenute nella relazione e per le inveritiere, quanto infondate, accuse rivolte al suo operato", che compaiono nella relazione conclusiva dei lavori della Commissione Affari Generali, presieduta da Pierluigi Marquis (Stella Alpina).

Come deliberato dal Consiglio Valle il 6 marzo scorso la Commissione doveva far luce sui lavori, sulle procedure di affidamento degli stessi e quant'altro.

A conclusione dei lavori la Commissione ha redatto una relazione di 47 pagine e sette allegati i cui contenuti, in parte, sono stati diffusi da alcuni giornali. Alla Commissione Luca Frigerio contesta “il comportamento altamente lesivo della mia persona, della mia onorabilità e professionalità”, che lamenta di non essere stato convocato in Commissione per la verifica dei documenti .

"Irritualmente, quanto inspiegabilmente - spiega Frigerio - non sono stato coinvolto nel processo di audizione per la verifica dei contenuti da inserire nella relazione impedendogli così qualsiasi contraddittorio".

Frigerio ha già trasmesso a Marquis e ai presidenti della Giunta e del Consiglio, una lettera con la quale fornisce una prima analisi dei fatti dalla quale emergono “i macroscopici errori nei quali la Commissione è incorsa fornendo risultati assolutamente difformi dalla realtà dei fatti”. Inoltre annuncia che fornirà “una approfondita e documentata analisi dei fatti riportati nella relazione della II Commissione Consiliare così da fornire all’opinione pubblica la corretta genesi dei fatti e non quella grossolanamente errata fornita dalla II Commissione”.