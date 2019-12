Aosta: Come un messia Giovanni Girardini pare lanciare la sua candidatura a Sindaco della Capitale

“Preparati mondo! Sono più di due anni che mi faccio schiacciare dagli eventi....affetti svaniti, lavoro difficile, stanchezza fisica e mentale mi hanno prostrato! Sono due anni che tiro avanti come un asino!”. Giovanni Giradini, commerciante di Viale Conte Crotti, figlio di un costruttore edile, già consigliere comunale di Aosta dimessosi prima di terminare il mandato, annuncia così in un post quella che per tanti è stata considerata un’autocandidatura, benedetta dalla Lega, a Sindaco di Aosta.

Si legge ancora nel post: “E' finita....adesso la vita la spacco io...di nuovo...come ho sempre fatto....sono carico...carico di progetti....carico di entusiasmo e sarò folle..ma so di essere giovane malgrado 54 anni che non mi sento per niente....ho troppo da fare ancora ...e da domani si riparte....preparati mondo perché ti sfondo...ti morsicherò fino a quando realizzerò ciò che voglio”.

E questo sarà, sottolinea Girardini, “fino all'ultimo dei miei giorni perché voglio amare..voglio fare...e non voglio piattume nella mia vita”. Poi profetizza: “Mi ricorderanno come un folle...ma mi ricorderanno e un segno lo lascerò....preparati mondo perché se sei un mondo piatto ti romperò le scatole e sarò come un fuoco d'artificio o come un semplice petardo che ti esplode in tasca....non mi fermo...vado dritto per la mia strada...per quella che credo che Dio abbia pensato per me”.

Un’altra profezia la fa rispondendosi alla domanda: “Solo? Insieme a qualcuno? Non importa...so fare da solo se devo....da domani smetto di dirmi che non sono adeguato e che non sono capace. Ho dimostrato a me stesso più volte di avere le palle anche per tirarmi su quando sbaglio. Preparati mondo perche mi sento come drogato....sono pronto a ripartire”.