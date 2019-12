Incontri informativi sulle novità del trasporto pubblico, Restart party ed un’esposizione vintage

In entrambi gli appuntamenti, previsti alle 15.30, saranno presenti Luigi Bertschy, Assessore regionale ai trasporti e Luca Girasole, Assessore alle Politiche sociali del Comune di Aosta. Sabato 7 dicembre sarà invece dedicato al Restart Party: dalle 15 alle 18 al Baretto di Via Vuillerminaz 3 i volontari del gruppo Restarters Aosta saranno presenti per incontrare ed aiutare chi deve mettere in sesto elettrodomestici o apparecchi che non funzionano più e che necessitano di riparazione.

Nato in Inghilterra e promosso in Valle dal Movimento per la Decrescita Felice di Aosta e dal Circolo Legambiente Valle d’Aosta, il Restart Party è l’occasione di incontro fra riparatori volontari e utenti desiderosi di riportare a nuova vita elettrodomestici, oggetti, mobili, abiti a cui sono affezionati e che comunque non vogliono buttare via a causa magari di un solo piccolo difetto.

Lo scopo del gruppo è quello di combattere l’inquinamento e l’obsolescenza programmata imparando a riparare i propri oggetti, con tecnica e fantasia, per evitare di gettarli. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 320.0866399 – 346.6933336 (Custode Sociale) o la Pagina Facebook Restart Party Aosta. Ultimo, ma solo in termini di tempo, è l’evento previsto lunedì 9 dicembre.

Si tratta di un’esposizione interattiva di oggetti “vintage” allestita dagli allievi del corso di orientamento lavorativo “Partecipo Anch’io alla Vita Comunitaria” ideato e realizzato dal Consorzio Trait d’Union e cofinanziato da FSE. La mostra allestita, in collaborazione con il Museo Amarcord di Chatillon, dalle 14 alle 19 presso la sede di via Vuillerminaz del Quartiere Cogne.

Durante l’esposizion e i visitatori potranno rivedere e utilizzare oggetti del passato (come ad esempio giradischi, radio, macchine fotografiche) e leggere alcuni degli scritti che gli allievi, coordinati dal docente, hanno elaborato pensando ai vari oggetti.

«Gli appuntamenti in calendario – commenta l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Aosta, Luca Girasole - confermano una volta di più l’attenzione che l’Amministrazione comunale manifesta nei confronti delle persone anziane non solo attraverso l’organizzazione di attività ed iniziative conviviali e ricreative, ma anche per il tramite di momenti informativi allo scopo di condividere con loro il significato delle scelte politico-amministrative, coinvolgendole pienamente nel significato più ampio della cittadinanza».