I sindacati valdostani sollecitano a Ministra interno rinnovo contratto polizia privata

Le firme raccolte sono state inviate ai Ministri dell'Interno e del Lavoro e Politiche Sociali, rispettivamente, On. Luciana Lamorgese e On. Nunzia Catalfo per sollecitare, spiegano i sindacati valdostani, per sollecitare il rinnovo contrattuale riportare all’attenzione del Governo le valutazioni del Sindacato in merito alla situazione in cui versa il comparto nel nostro Paese.

L'attività di vigilanza e sicurezza, in particolare per le amministrazioni pubbliche – spiega una nota sindacale - viene spesso assegnata con gare di appalto indette da committenze centrali, regionali e locali in cui il prezzo del servizio da bando è persino inferiore al costo tabellare del salario.

“Pertanto, si può desumere – precisano - che il prezzo non risulta congruo per garantire il rispetto delle regole contrattuali e degli oneri in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. Enti Pubblici, istituzioni e privati consentono ad aziende che applicano contratti di lavoro non sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di partecipare a gare di appalto falsando le regole di una corretta concorrenza.

“La conseguenza – sottolineano i sindacati - si traduce in condizioni economiche e normative peggiorative e nella compressione dei costi relativi a mezzi, strumenti e dotazioni. Oltre al rischio caratterizzante l'attività, sono così ulteriormente compromesse le tutele per la salute e l'integrità psico-fisica dei lavoratori e delle lavoratrici”.

Per questo i sindacati sollecitano l’avvio di “un confronto al fine di favorire finalmente il ‘salto di qualità’ di cui il settore necessita, per il quale il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro costituisce un elemento fondamentale”.