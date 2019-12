Carabinieri di La Thuile arrestano romeno ricercato europeo

I militari della Stazione Carabinieri di La Thuile e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Aosta hanno tratto in arresto Teodor Gruia, classe 1990, romeno, colpito da mandato di arresto europeo richiesto dalle Autorità della Romania, per reati contro l’ordine e la sicurezza pubblica. Il predetto, la cui presenza era stata segnalata all’interno di un albergo di La Thuile, è stato accompagnato presso il Comando Compagnia Carabinieri di Aosta per gli accertamenti del caso.

Nel corso di ulteriori controlli nelle banche dati delle FF.PP. a suo carico è risultato un ulteriore Ordine di Custodia Cautelare in carcere emesso dall’Autorità Giudiziaria di Milano per reati contro il patrimonio, dovendo scontare una condanna di 1 anno, 7 mesi, 8 giorni. Il Gruia è stato tradotto al carcere di Brissogne a disposizione delle Autorità Giudiziarie competenti.