Aggrevi (Lega): Dal congresso Uv nessun ruggito solo sbadigli

Una volta il Leone ruggiva in Vallée per dimostrare a tutti il proprio dominio, la propria superiorità rispetto agli altri. Una posizione che era fortemente giustificata dai numeri e dai risultati ottenuti. Ma oggi è leggermente diverso dal passato.



Avendo sentito qualche intervento e soprattutto avendo letto la mozione finale del Congrès UV di sabato, penso che oggi quel ruggito assomigli più ad una dimostrazione di presenza, quasi un nostalgico tenue ricordo dei tempi che furono.



Brutti sono gli altri autonomisti e ancor più brutti sono i nazionalisti e/o populisti (leggi Lega Vallée d'Aoste). Ora, come la mettiamo con gli alleati di governo? Sarà interessante domani vedere cosa diranno.

Per la questione "nazionalisti e/o populisti", beh, io sono fieramente autonomista (i monopoli non esistono, nemmeno in politica) e al contempo sì, sono giustamente nazionalista.



Je suis valdôtain avant tout!



A questo punto, proprio non capisco quale sia la strategia di fondo del Mouvement. Ma forse non c'è.



Sono sincero e a molti l'ho già detto, conoscendo bene (per ovvie ragioni, che non rinnegherò mai) l'UV non mi aspettavo nulla da questo Congrès, proprio perché molti si aspettavano qualcosa che nella migliore tradizione unionista poi non succede mai.



Ma in tutto questo mi chiedo soprattutto che senso abbia chiudersi su sé stessi, in una ottica di "celodurismo" (alla faccia di Bossi..) che non porterà a nulla se non ad un isolamento funzionale alle logiche di qualche "leader" annoiato dal limite dei tre mandati, forse.



E mi chiedo che senso abbia sminuire quanto avvenuto in questa legislatura o far finta di nulla. Sì, perché dire che bisogna dotarsi di un codice etico oggi, perché in passato si sono candidate "tante persone" per vincere, non ha senso.

Nel concreto, però, dove è il rinnovamento? Un piccolo esame di coscienza aiuta sempre, anche i Leoni.



Unica nota interessante, che merita un approfondimento maggiore, è la proposta di legge elettorale presentata da Gabriele Osio e Alexandre Bertolin.



Per il resto, purtroppo, nulla di nuovo!