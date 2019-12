Attestati di merito a dirigenti scolastici e insegnanti valdostani andati in pensione

"Si tratta di un’iniziativa per esprimere il riconoscimento della comunità valdostana all’impegno dei dirigenti e dei docenti, che hanno dedicato la loro vita professionale all’insegnamento e al mondo della scuola". L'assessora Chantal Certan commenta gli attestati di merito ai dirigenti scolastici e agli insegnanti valdostani andati in pensione.

Per Chantal si tratta di una tappa "fondamentale della crescita delle nuove generazioni, la scuola è il luogo dove competenze culturali e didattiche, passioni e esperienza si fondono per offrire ai nostri giovani gli strumenti e l’apertura sull’Europa indispensabili per costruire il loro futuro".

Giovedì 28 novembre 2019, alle ore 17.30, presso l’Istituto Professionale Regionale Alberghiero – IPRA - a Châtillon, l’Assessora Chantal Certan e la Sovraintendente agli Studi, Marina Fey, hanno consegnato gli attestati di merito ai dirigenti scolastici e agli insegnanti valdostani, in pensione dall’anno 2019, che hanno prestato servizio nelle scuole della Regione.