GIUNTA REGIONALE: IL COMUNICATO

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Le Gouvernement régional a délibéré l’octroi d’aides pour la couverture des frais de fonctionnement du Comité Fédéral des Sociétés d'Émigrés Valdôtains (CO.FE.S.E.V.), pour un montant de 2 mille 324 euros, et l'octroi des aides visées destinées à financer l’organisation des différentes activités des sociétés d’émigrés valdôtains à l’étranger – à savoir, A.L.O.V. ((Association des Levalloisiens d’origine valdôtaine), Union Valdôtaine de Lyon, Union Valdôtaine de Paris, Union Valdôtaine de Paris-Association Sportive, Union Valdôtaine Dauphiné-Savoie-Grenoble, Association Valdôtaine de Savoie - pour une somme globale de 19 mille 78,50 euros.

Le Gouvernement a aussi approuvé la participation de la Région aux manifestations des émigrés valdôtains dans leur pays d’accueil. Lesdits rassemblements se tiendront:

à Grenoble, le 5 janvier 2020 (organisé par l’Union Valdôtaine Dauphiné-Savoie) ;

à Lyon, le 11 janvier 2020 (organisé par l’Esprit valdôtain de Lyon) ;

à Paris, le 18 janvier 2020 (organisé par l’Union Valdôtaine de Paris) ;

à Séez, les 28-29 mars 2020 (organisé par l’Association Valdôtaine de Savoie) ;

à Lyon, le 13 décembre 2020 (organisé par l’Union Valdôtaine de Lyon).

La Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo tra le Regioni Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta per lo sviluppo e la gestione della rete di stazioni permanenti e del servizio di posizionamento interregionale GNSS (Global Navigation Satellite System), per un importo complessivo di 84 mila 500 euro. L’accordo consentirà di mantenere e rafforzare un'infrastruttura in grado di incrementare la qualità e la precisione dei rilievi topografici, alla base delle cartografie regionali, e pertanto migliorare quantità e qualità dei servizi forniti dall'infrastruttura, anche attraverso il suo sviluppo tecnologico.

FINANZE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E ARTIGIANATO

L’Esecutivo, ai sensi della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6, ha concesso, in istruttoria valutativa, un mutuo a tasso agevolato di 127 mila 761 euro per investimenti a favore di un’impresa industriale di Saint-Rhémy-en-Bosses.

Ai sensi della Legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane, la Giunta regionale, ha concesso un contributo massimo di 10 mila 800 euro a favore dell’Associazione Vival – Viticoltori Valle d’Aosta per l’organizzazione della manifestazione Vins Extrèmes.

L’Esecutivo ha approvato l’Avviso per il premio Crea la tua Startup, a sostegno della creazione di imprese innovative, impegnando la somma di 150 mila euro.

Il premio Crea la tua Startup è promosso dall’Assessorato Finanze, Attività produttive e Artigianato in collaborazione con Federmanager, il sindacato dei dirigenti e quadri apicali delle aziende industriali, con Fondazione Giacomo Brodolini e Lattanzio Advisory S.p.A., con gli incubatori di impresa e con Vallée d’Aoste Structure srl che li gestisce, con l’obiettivo di promuovere lo spirito imprenditoriale, in particolare nei giovani talentuosi, e di sostenere la creazione di startup e di spin-off di imprese esistenti.

Il Governo della Regione ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Valle d’Aosta – Struttura ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità e l’Institut Agricole Régional, quale soggetto attuatore, per l’attuazione di alcune azioni del Progetto Circuito – competitività, imprese, innovazione, finanziato dal Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2014/20 (FESR), per un periodo di 22 mesi a far data dal 1° dicembre 2019, per un importo complessivo di 80 mila euro.

Il Progetto si propone di aumentare la competitività del sistema economico transfrontaliero al fine di ridurre gli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera attraverso la creazione di un ecosistema d’innovazione transfrontaliero, supportare i processi di innovazione, su temi particolarmente rilevanti a livello europeo, come l’economia circolare, nonché ridurre il divario tra le imprese e il mondo della ricerca incoraggiando lo sviluppo di soluzioni innovative dei processi produttivi.

AFFARI EUROPEI, POLITICHE DEL LAVORO, INCLUSIONE SOCIALE E TRASPORTI

La Giunta regionale ha autorizzato:

la SAVDA S.p.A.

all’intensificazione della linea Aosta/Courmayeur, nell’ambito del sub-bacino “Alta Valle”, per il periodo dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020 (percorrenza km 78 mila 825,60) per una spesa di 165 mila 352,46 euro;

all’esercizio dei servizi specifici scolastici nel sub-bacino “Alta Valle”, per l’anno 2019 (percorrenza km 65 mila 798,80) per una spesa di 157 mila 420,28 euro;

all’esercizio dei seguenti servizi turistici, per l’anno 2020, nel sub-bacino “Alta Valle”, per una spesa a carico della Regione, pari al 70% del costo complessivo, di 42 mila 891,97 euro così ripartita:

Linee Turistiche Tipologia servizio Km 2020 Costo totale € Iva inclusa 70% Regione € Iva inclusa 30% Comune € Iva inclusa Courmayeur: Campo Sportivo / Planpincieux (gen/mar – 35 gg) Sub-urbano alta velocità 8.806,00 22.821,63 15.975,14 6.846,49 La Thuile: navetta C (gen/mar – 91 gg) Sub-urbano alta velocità 12.503,40 32.403,81 22.682,67 9.721,14 TOTALE ALTA VALLE 21.309,40 55.225,44 38.657,81 16.567,63 Linee Turistiche Tipologia servizio Km 2020 Costo totale € Iva inclusa 70% Regione € Iva inclusa 30% Comune € Iva inclusa Courmayeur: Campo Sportivo/ Planpincieux (dic – 6 gg) Sub-urbano alta velocità 1.509,60 3.912,28 2.738,60 1.173,68 La Thuile: navetta C (dic – 6 gg) Sub-urbano alta velocità 824,40 2.136,52 1.495,56 640,96 TOTALE ALTA VALLE 2.334,00 6.048,80 4.234,16 1.814,64

all’istituzione di diversi servizi occasionali di trasporto all’interno del Comune di La Thuile, con onere totalmente a carico del Comune stesso, nel periodo invernale 2019/2020, a integrazione dei servizi turistici già presenti in detto periodo, e specificatamente: navetta turistica Pont Serrand dal 26 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, dal 22 febbraio al 1° marzo 2020 e dal 10 al 13 aprile 2020; prolungamento della navetta turistica, dal 1° al 13 aprile 2020;

all’istituzione di diversi servizi di trasporto occasionali, all’interno del Comune di Courmayeur, nel periodo invernale 2019/2020, a integrazione dei servizi turistici già presenti in detto periodo, e specificatamente: intensificazione della linea Verrand/Planpincieux dal 7 al 9 dicembre 2019; intensificazione della Circolare di bassa stagione dal 7 al 9 dicembre 2019; intensificazione della linea turistica Campo Sportivo/Planpincieux dal 7 al 9 dicembre 2019; servizio di circolare serale nei giorni 6 e 7 dicembre 2019 e dal 26 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020, nei giorni 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 gennaio 2020, 1, 7, 8, 14, 15, dal 21 al 29 (compresi) febbraio 2020, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 marzo 2020, 3, 4, 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 aprile 2020, per una spesa a carico dell’Amministrazione regionale di 5 mila 717,57 euro;

all’esercizio di un servizio sperimentale nel Comune di Quart, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 (percorrenza km 3 mila 337,20) per una spesa di 8mila 292,60 euro.

all’esercizio dei seguenti servizi di ski-bus, nel sub-bacino “Alta Valle”, per i periodi 26 dicembre 2019 – 31 dicembre 2019, 01 gennaio 2020 – 06 gennaio 2020 e 26 dicembre 2020 – 31 dicembre 2020, per una spesa a carico della Regione, pari al 50% del costo complessivo del servizio, di euro 120 mila 660,47, così ripartito:

Ski-Bus €/km Km 2020 Costo totale € Iva inclusa 50% Regione € Iva inclusa 50% Comuni / Funivie € Iva inclusa La Thuile/Courmayeur (26-31/12/ 2019) 2,690 4.719,00 13.963,52 6.981,76 6.981,76 La Thuile/Courmayeur (1/1-29/3/2020) 2,693 72.031,30 213.378,32 106.689,16 106.689,16 La Thuile/Courmayeur (26-31/12/2020) 2,693 4.719,00 13.979,10 6.989,55 6.989,55 TOTALE 81.469,30 241.320,94 120.660,47 120.660,47

il RTC VITA S.p.A. – SAVDA S.p.A.

all’esercizio dei servizi specifici scolastici nel sub-bacino “Bassa Valle”, per l’anno 2020, (percorrenza km 247 mila 617,20, di cui km 156 mila 217,10 da parte della Savda S.p.A. e km 91 mila 400,10 da parte della Vita S.p.A.) per una spesa di 492 mila 634,48 euro;

all’esercizio dei servizi specifici lavorativi nel -bacino “Bassa Valle”, per l’anno 2020, (percorrenza km 95 mila 808) per una spesa di 170 mila 97,53 euro;

all’esercizio dei servizi turistici, per l’anno 2020, nell’ambito del sub-bacino “Bassa Valle” per una spesa a carico della Regione, pari al 70% del costo complessivo, di 228 mila 694,97 euro, così ripartita:

Linee Turistiche Tipologia servizio Km 2020 Costo totale € Iva inclusa 70% Regione € Iva inclusa 30% Comune € Iva inclusa Maen Cime Bianche 1/01/2020 - 31/03/2020 (91 gg) Extraurbano di vallata 9.536,80 19.921,42 13.944,99 5.976,43 Cielo Alto 1/01/2020 - 31/03/2020 (91 gg) Sub-urbano alta velocità 14.256,50 31.270,21 21.889,15 9.381,06 Navette Ayas 1/01/2020 - 31/03/2020 (91gg) Urbano 61.952,80 161.783,54 113.248,48 48.535,06 Gressoney: Champsil/Staffal 1/01/2019 - 31/03/2020 (91gg) Extraurbano di vallata 42.628,20 89.046,06 62.332,24 26.713,82 TOTALE BASSA VALLE 128.374,30 302.021,23 211.414,86 90.606,37

Linee Turistiche Tipologia servizio Km 2020 Costo totale € Iva inclusa 70% Regione € Iva inclusa 30% Comune € Iva inclusa Maen Cime Bianche 26/12/2020-31/12/2020 (6 gg) Extraurbano di vallata 628,80 1.313,50 919,45 394,05 Cielo Alto 26/12/2020-31/12/2020 (6 gg) Sub-urbano alta velocità 1.597,20 3.503,30 2.452,31 1.050,99 Navette Ayas 26/12/2020-31/12/2020 (6 gg) Urbano 4.084,80 10.667,05 7.466,94 3.200,11 Gressoney: Champsil/Staffal 26/12/2020-31/12/2020 (6 gg) Extraurbano di vallata 4.405,20 9.202,02 6.441,41 2.760,61 TOTALE BASSA VALLE 10.716,00 24.685,87 17.280,11 7.405,76

all’esercizio dei seguenti servizi di ski-bus, nel sub-bacino “Bassa Valle”, per l’anno 2020, per una spesa a carico della Regione, pari al 50% del costo complessivo, di 17 mila 655,60 euro, così ripartito:

Ski-Bus (periodo gen – mag 2020) €/km Km 2020 Costo totale € Iva inclusa 50% Regione € Iva inclusa 50% Comune € Iva inclusa Valtournenche: 1/01/2020 – 3/05/2020 (42 gg) 2,279 7.568,40 18.973,22 9.486,61 9.486,61 Brusson: 1/01/2020 – 6/01/2020 (6gg) 2,279 1.572,00 3.940,85 1.970,43 1.970,42 Champorcher: 1/01/2020 – 6/01/2020 (6gg) 2,279 1.146,00 2.872,90 1.436,45 1.436,45 TOTALE BASSA VALLE 10.286,40 25.786,97 12.893,49 12.893,48

Ski-Bus (periodo dic. 2020) €/km Km 2020 Costo totale € Iva inclusa 50% Regione € Iva inclusa 50% Comune € Iva inclusa Valtournenche: 26/12/2020 – 31/12/2020 (6gg) 2,279 1.081,20 2.710,46 1.355,23 1.355,23 Brusson: 26/12/2020 – 31/12/2020 (6gg) 2,279 1.572,00 3.940,85 1.970,43 1.970,42 Champorcher: 26/12/2020 – 31/12/2020 (6gg) 2,279 1.146,00 2.872,90 1.436,45 1.436,45 TOTALE BASSA VALLE 3.799,20 9.524,21 4.762,11 4.762,10

all’istituzione di diversi servizi di trasporto occasionali, all’interno del Comune di Valtournenche, nel periodo invernale 2019/2020, e specificatamente: servizio di trasporto turistico Breuil-Cervinia/Cielo Alto, nei giorni 1, 8, 15, 22 dicembre 2019 5, 12, 13, 19, 25, 26 aprile 2020, con onere a carico dell’Amministrazione regionale, del Comune di Valtournenche e della Cervino S.p.A.; servizio di trasporto turistico Maen/Cime Bianche, dal 6 all’8 dicembre 2019, con onere a carico della Cervino S.p.A., e dal 1° al 13 aprile 2020, con onere a carico del Comune di Valtournenche; servizio di trasporto turistico Breuil-Cervinia/Valtournenche/<wbr></wbr>Antey, dall’1 gennaio al 3 maggio 2019, dall’11 luglio al 30 agosto 2020, dal 5 al 31 dicembre 2020, con onere a carico del Comune di Valtournenche; servizio di skibus dal 6 all’8 dicembre 2019, con onere a carico dell’Amministrazione regionale. Impegno di spesa a carico dell’Amministrazione regionale pari a 1.658,71 euro;

all’istituzione di diversi servizi di trasporto occasionali, all’interno dei Comuni di Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité, nel periodo invernale 2019/2020, e specificatamente: servizio di navette all’interno del Comune di Gressoney-La-Trinité, dal 6 all’8 dicembre 2019, con onere a carico dell’Amministrazione regionale; servizio di navette all’interno del Comune di Gressoney-La-Trinité, dal 9 al 19 dicembre 2019 e servizio di trasporto notturno dal 26 al 31 dicembre 2019, con onere a carico dell’Amministrazione comunale di Gressoney-La-Trinité; servizio di trasporto turistico di collegamento Champsil/Staffal dal 20 al 24 dicembre 2019, con onere a carico dell’Amministrazione regionale; intensificazione del servizio di trasporto Champsil/Staffal dall’8 febbraio all’8 marzo 2020 e prolungamento dello stesso dal 1° al 12 aprile 2020, con onere a carico delle Amministrazioni comunali di Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité; servizio di navette all’interno del Comune di Gressoney-La-Trinité, dal 9 al 15 marzo 2020 ed il 13 aprile 2020, e servizio di trasporto notturno dal 1° al 6 gennaio 2020 e dall’8 febbraio all’8 marzo 2020, con onere a carico dell’Amministrazione comunale di Gressoney-La-Trinité. Impegno di spesa a carico dell’Amministrazione regionale pari a 6 mila 410,38 euro;

all’istituzione di un servizio di trasporto occasionale, all’interno del Comune di Ayas, nei giorni 7 e 8 dicembre 2019, e specificatamente: servizio di navette sul collegamento Saint-Jacques/Champoluc/<wbr></wbr>Antagnod, con onere a carico dell’Amministrazione regionale; servizio di navette sul collegamento Saint-Jacques/Corbet/Antagnod, con onere a carico dell’Amministrazione regionale. Impegno di spesa a carico dell’Amministrazione regionale pari a 3 mila 554,18 euro;

la SVAP Società Cooperativa

all’esercizio dei servizi specifici scolastici nel sub-bacino “Centro Valle”, per l’anno 2020, (percorrenza km 89 mila 685,70) per una spesa di 231 mila 976,37 euro;

all’esercizio dei seguenti servizi turistici, per l’anno 2020, nel sub-bacino “Centro Valle”, per una spesa a carico della Regione, pari al 70% del costo complessivo, di 5 mila 156.12 euro, così ripartito:

Linee Turistiche Tipologia servizio Km 2020 Costo totale € Iva inclusa 70% Regione € Iva inclusa 30% Comune € Iva inclusa Navetta Cogne (gen/mar - 42 gg) urbano 2.074,80 6.445,16 4.511,61 1.933,55 Navetta Cogne (dic – 6 gg) urbano 296,40 920,73 644,51 276,22 TOTALE CENTRO VALLE 2.371,20 7.365,89 5.156,12 2.209,77

all’esercizio dei seguenti servizi di ski-bus, nel sub-bacino “Centro Valle”, per i periodi 1 gennaio 2020 – 6 gennaio 2020 e 26 dicembre 2020 – 31 dicembre 2020, per una spesa a carico della Regione, pari al 50% del costo complessivo del servizio, di 3 mila 736,28 euro, così ripartito:

Ski-Bus (gennaio 2020) €/km Km 2020 Costo totale € Iva inclusa 50% Regione € Iva inclusa 50% Comune € Iva inclusa Gressan (Pila): 1/01/2020 – 6/01/2020 (6gg) 2,711 792,00 2.361,82 1.180,91 1.180,91 Cogne: 1/01/2020 – 6/01/2020 (6gg) 2,711 460,90 1.374,45 687,23 687,22 TOTALE CENTRO VALLE 1.252,90 3.736,27 1.868,14 1.868,13

Ski-Bus (dicembre 2019) €/km Km 2019 Costo totale € Iva inclusa 50% Regione € Iva inclusa 50% Comune € Iva inclusa Gressan (Pila): 26/12/2020 – 31/12/2020 (6gg) 2,711 792,00 2.361,82 1.180,91 1.180,91 Cogne: 26/12/2020 – 31/12/2020 (6gg) 2,711 460,90 1.374,45 687,23 687,22 TOTALE CENTRO VALLE 1.252,90 3.736,27 1.868,14 1.868,13

all’istituzione di diversi servizi di trasporto occasionali, all’interno del Comune di Cogne, nel periodo invernale 2019/2020, a integrazione dei servizi turistici già presenti in detto periodo, e specificatamente: servizio di skibus, nei giorni 7 e 8 dicembre 2019, con onere a carico dell’Amministrazione regionale (428,79 euro); servizio di skibus, dal 15 febbraio 2020 al 1° marzo 2020, e tutti i sabati e le domeniche, dall’11 gennaio al 26 gennaio 2020, dal 1° febbraio al 9 febbraio 2020, dal 7 marzo al 29 marzo 2020, per un totale di 34 giornate, con onere a carico del Comune di Cogne; fiaccolata di fine anno, dalle 17.30 alle 20.00, il 31 dicembre 2019, con onere a carico del Comune di Cogne.

all’istituzione di un servizio di trasporto occasionale, all’interno del Comune di Gressan, nei giorni 7 e 8 dicembre 2019, ad integrazione dei servizi ski bus già approvati, per una spesa pari a 786,11 euro;

La Giunta regionale ha inoltre rilasciato l’autorizzazione alla SAVDA S.p.A., alla SVAP Società Cooperativa e al RTC VITA S.p.A.- SAVDA S.p.A. per l’esercizio di un servizio di trasporto pubblico serale e notturno a chiamata, per l’anno 2020, nel comprensorio della Plaine d’Aoste, e ha approvato la relativa bozza di convenzione, riconoscendo alla SVAP Società Cooperativa, società che effettuerà il servizio, un corrispettivo orario di 24,131 euro, di cui 17,896, a carico della Regione autonoma Valle d'Aosta, per un importo complessivo di 97 mila 886 euro.

L’Esecutivo ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e la Città Metropolitana di Torino per l’organizzazione e lo svolgimento degli esami per il conseguimento dei titoli professionali di gestore dell’autotrasporto di viaggiatori e di merci per conto terzi su strada, dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, dell'idoneità degli insegnanti di teoria e istruttori di guida nelle autoscuole e dei responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, per il periodo dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, per una spesa complessiva presunta pari a 6 mila euro.

Con questa convenzione, la Regione conferisce alla Città Metropolitana di Torino apposito mandato a svolgere per suo conto l'attività di organizzazione e svolgimento degli esami di cui sopra.

La Giunta regionale ha approvato la Convenzione relativa alle attività di assistenza tecnica a supporto dell’implementazione delle misure previste dal Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani a seguito della sua riprogrammazione a valere sul Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione 2014 – 2020.

ISTRUZIONE, UNIVERSITA, RICERCA E POLITICHE GIOVANILI

Il Governo della Regione ha approvato la realizzazione delle attività seminariali dell’anno di formazione 2019/2020 rivolte ai docenti ammessi allo svolgimento del periodo di prova, prevedendo moduli formativi comuni e moduli formativi specifici per ogni grado di scuola.

La Giunta regionale ha approvato gli schemi-tipo di convenzione per l'erogazione, ai sensi della legge regionale 55/1986 (Disposizioni per agevolare il funzionamento delle scuole gestite da istituti ed enti morali), di contributi a favore delle scuole dell’infanzia e primarie paritarie della Regione. In particolare, i cui punti qualificanti oggetto di modifiche rispetto alle attuali convenzioni sono sostanzialmente riconducibili ai seguenti aspetti:

per le scuole dell’infanzia e primarie:

l’opportunità di non richiedere contributi a carico delle famiglie, ad esclusione del pagamento del servizio di mensa scolastica e di eventuali iniziative determinate nel POF;

il necessario riconoscimento da parte del vescovo del personale docente di religione cattolica;

la possibilità di avvalersi di prestazioni fornite da terzi per lo svolgimento delle attività ausiliarie, di segreteria e di coordinamento didattico, a condizione che i relativi costi non superino quelli del personale dipendente necessario a svolgere le medesime attività;

l’ammissibilità a pagamento, nei limiti del bilancio regionale, delle spese per finanziare la partecipazione del personale docente ad attività di aggiornamento relative alla somministrazione di alimenti, nonché alla tutela del lavoro e della sicurezza, ed eventualmente delle spese per l’effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria, previa specifica segnalazione e successiva valutazione da parte del competente ufficio della Struttura Politiche educative;

la previsione che il contributo regionale, in ogni modo, non potrà essere superiore al disavanzo economico evidenziato nel rendiconto dalle scuole paritarie;

alcune maggiori specificazioni formali, concernenti le retribuzioni e il Trattamento di fine rapporto di lavoro del personale docente, assunto a tempo determinato o indeterminato, nonché del personale non docente, le modalità per la presentazione del rendiconto economico e l’inclusione degli alunni con disabilità;

per le sole scuole dell’infanzia:

riduzione del numero massimo di bambini per sezione da 27 a 25.

La Giunta regionale ha approvato la realizzazione, nell’anno 2020, del progetto di formazione destinato a educatori dei nidi d’infanzia, tate familiari e insegnanti delle scuole dell’infanzia di tutto il territorio regionale, per un importo complessivo pari a 70 mila 219,20 euro.

La Giunta regionale ha approvato l’Avviso pubblico 2-2019 per il finanziamento di iniziative e progetti volti a favorire iniziative a carattere locale e/o regionale capaci di generare nuove possibilità e soluzioni a problemi e priorità che impattano sulle giovani generazioni, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche giovanili.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

L’Esecutivo, nelle more dell’approvazione del Piano triennale 2020-2022 per l’edilizia residenziale, ha stabilito gli indirizzi e i criteri programmatici finalizzati alla realizzazione delle politiche abitative regionali da inoltrare al Consiglio di Amministrazione dell’A.R.E.R. ai fini dell’adozione dei propri atti di programmazione per l’anno 2020.

La Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, ha approvato la revisione della cartografia degli ambiti inedificabili dei terreni sedi di frane, sedi di fenomeni di trasporto in massa per il torrente Gontier-Terron e a rischio di inondazioni, nonché la variante alla relazione tecnica e alla disciplina d’uso, adottate dal comune di Champorcher con deliberazione consiliare n. 38 del 17 ottobre 2019.

SANITA, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

La Giunta regionale - come previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta - ha ridefinito la composizione del Comitato permanente regionale dei medici pediatri di libera scelta:

Componenti in rappresentanza della Regione:

Assessore regionale alla Sanità, Salute e Politiche sociali o suo delegato, con funzioni di Presidente;

Dirigente competente in materia di personale dipendente e convenzionato del S.S.R.

Componenti in rappresentanza della Regione, scelti tra il personale dell’Azienda U.S.L.:

effettivi:

Direttore Generale

Direttore di area territoriale

supplenti

Direttore Sanitario

Direttore di Distretto

Componenti in rappresentanza delle OO.SS. aventi titolo:

4 componenti effettivi e 4 componenti supplenti

La Giunta regionale ha approvato la proposta di Accordo di collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità per la partecipazione al progetto I disturbi dello spettro autistico: attività previste dal decreto ministeriale del 30 dicembre 2016. Nell’ambito del progetto, sarà realizzata l’iniziativa Pre.Di.Re: Una REte per l'individuazione PREcoce dei bambini ad alto rischio di Disturbi del neurosviluppo, finalizzata al potenziamento della rete pediatria-neuropsichiatria infantile per l’individuazione precoce dei disturbi del neurosviluppo, con particolare riguardo ai disturbi dello spettro autistico.

Per l’iniziativa, predisposta in collaborazione con l’Azienda USL della Valle d’Aosta, è previsto un finanziamento la cui quota spettante alla Regione autonoma Valle d'Aosta è pari a 42 mila 485 euro.

L’Esecutivo ha integrato per l’importo di 10 mila euro le risorse per il bando per il finanziamento di progetti antiviolenza, di prevenzione e di informazione contro la violenza di genere. L’integrazione consentirà di realizzare tutte le 4 proposte progettuali pervenute in risposta al bando, vale a dire: Stra-ordinaria, oggi e domani. La donna tra essere e apparire nel reale – virtuale – ideale, del Comune di Châtillon, Big Bang Gender dell’Istituto regionale Adolfo Gervasone di Châtillon, # Riflettiamo per….condividere della Società cooperativa sociale Indaco di Aosta, Dalla parte delle ragazze – ‘storie animate’ di sopravvivenza alla misoginia on line dell’Associazione di promozione sociale DORA donne in Valle d’Aosta.

Il Governo della Regione ha approvato il mantenimento, per l’anno 2020, della copertura del fabbisogno di servizi residenziali per persone anziane in condizione di non autosufficienza mediante il ricorso alle strutture private accreditate come segue:

per massimo 95 posti letto nel distretto 2 – Comune di Aosta;

per massimo 23 posti letto nei distretti 3 e 4, da ridurre progressivamente a 18 in concomitanza con la messa in esercizio dei posti in corso di implementazione della microcomunità di Perloz.

Alle strutture protette private accreditate e convenzionate sarà riconosciuta una tariffa giornaliera per ospite pari a 115 euro - corrispondente al costo ottimale di riferimento calcolato per gli Enti pubblici gestori dei servizi socio-assistenziali rivolti alle persone anziane - comprensiva delle spese per l’assistenza infermieristica, da cui dedurre la quota dovuta dall’ospite, calcolata in base all’ISEE, fino ad un massimo di 80 euro, e una quota giornaliera supplementare per ospite, pari a 9 euro, per i soli posti per i quali è richiesta e garantita un’assistenza infermieristica intensiva nell’arco delle 24 ore.

L’importo impegnato è pari a 2 milioni 968 mila euro.

La Giunta regionale ha approvato un contributo, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della l.r. n. 8 del 17 marzo 1992 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1560/2019, per l’attuazione del progetto Questa è musica diversa a favore delle persone con disabilità, per l’anno scolastico 2019/2020 presentato dalla “Fondazione Maria Ida Viglino per la Cultura Musicale” di Aosta, per un importo omnicomprensivo massimo di 30 mila euro.

TURISMO, SPORT, COMMERCIO, AGRICOLTURA E BENI CULTURALI

La Giunta regionale, ai sensi della legge regionale n. 3/2004, ha concesso borse al merito sportivo a favore degli organismi sportivi (allegato), in ragione dei risultati agonistici di elevato livello nazionale o internazionale conseguiti nella stagione 2018/2019 da parte dei rispettivi atleti tesserati e residenti in Valle d’Aosta, come da piano di riparto proposto dalla Consulta regionale per lo sport, per una spesa complessiva di 17 mila 937 euro

L’Esecutivo ha approvato la concessione a favore dei Comitati regionali degli Enti di Promozione Sportiva (allegato) di contributi per il sostegno dell’attività sportiva a carattere promozionale ed amatoriale, svolta dai medesimi nel territorio regionale nella stagione sportiva 2018/2019, come da piano di riparto proposto dalla Consulta regionale per lo sport, per una spesa complessiva di 68 mila 738 euro, pari al 93% dello stanziamento complessivo disponibile per l’anno 2019 per la concessione dei contributi in questione.

Il Governo della Regione ha approvato a favore di diversi organismi sportivi (allegato) contributi finalizzati al sostegno dell’attività sportiva ordinaria effettuata nella stagione agonistica 2018/2019, come da piano di riparto proposto dalla Consulta regionale per lo sport, per una spesa complessiva di 381 mila 876 euro.

La Giunta regionale ha approvato a favore di diversi organismi sportivi (allegato) contributi finalizzati al sostegno dell’attività agonistica di rilievo nazionale – sport di squadra effettuata nella stagione agonistica 2018/2019, come da piano di riparto proposto dalla Consulta regionale per lo sport, per una spesa complessiva di 102 mila 640 euro.

L’Esecutivo ha disposto l’organizzazione di viaggi di familiarizzazione in Valle d’Aosta per giornalisti e operatori turistici italiani e stranieri per il mese di dicembre 2019 e per l’anno 2020, per una spesa complessiva di 135 mila euro. L’attività di sensibilizzazione degli operatori dell’informazione all’estero rafforza essenzialmente la notorietà del marchio e l’immagine della Valle d’Aosta mentre l’attività di sensibilizzazione della stampa italiana e i relativi viaggi portano a un’ampia diffusione di informazioni e curiosità sulle attrattive e potenzialità fruibili dal turista in Valle d’Aosta.

Il Governo della Regione ha approvato attività di comunicazione in Italia e all’estero, a sostegno dell’immagine e dell’offerta turistica della Valle d’Aosta, per il mese di dicembre 2019 e per l’anno 2020, per una spesa complessiva di 604 mila euro. Le azioni di comunicazione comprenderanno sia inserzioni pubblicitarie sia articoli e servizi redazionali a pagamento su temi di interesse turistico, che illustreranno i diversi prodotti di turismo outdoor, culturale ed enogastronomico offerti sul territorio regionale e i principali eventi programmati in Valle d’Aosta nel corso dell’anno 2020.

La Giunta regionale ha deciso di aumentare da 1 milione 750 mila a 2 milioni 505 mila 450 euro la dotazione finanziaria complessiva a disposizione del bando per la concessione di contributi ai consorzi di miglioramento fondiario e irrigui per la realizzazione di manutenzioni straordinarie, al fine finanziare tutti gli interventi posti in graduatoria.

L’Esecutivo ha concesso all’Associazione Sviluppo Commercio Turismo Châtillon un contributo massimo di 21 mila 254 euro per l’organizzazione della manifestazione Château Noël il villaggio incantato al Castello Gamba, in programma a Châtillon dal 7 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020.

Il Governo della Regione ha concesso un contributo di 1.760 euro al coro Les Notes Fleuries du Grand-Paradis per l’organizzazione di una manifestazione in occasione del 20° anniversario d’attività del gruppo.

La Giunta regionale ha concesso contributi ai seguenti cori:

coro di Saint-Vincent per un totale di 7 mila 814,16 euro (partecipazione alla manifestazione 27° rassegna internazionale di cori tradizionali );

); coro "Sant’Orso" di Aosta per un totale di 1.584,80 euro (partecipazione alla manifestazione Festa dell’Ascensione – 20 anni del gemellaggio tra i Comuni di Solarolo, Rhêmes-Notre-Dame, Kirchheim am ries);

coro "Mont-Rose" di Pont-Saint-Martin - per un totale di 560 euro (partecipazione alla manifestazione Trova il tempo a favore dell’Associazione Italiana Lotta al Neuroblastoma;

a favore dell’Associazione Italiana Lotta al Neuroblastoma; coro "Les Notes Fleuries du Grand-Paradis" per un totale di 1.600 euro (partecipazione alla manifestazione On Stage in Prague 2019 promossa dall’Associazione InterKultur.

L’Esecutivo ha disposto l’acquisto di volumi presso diverse case editrici. Nello specifico:

100 copie del Supplément au Nouveau dictionnaire de patois valdôtain de Raymond Vautherin ;

; 800 copie di 70 ans de tsan de l’Assochachon Valdotena Tsan ;

; 100 copie di I Signori di Vallaise. Memorie di una dinastia intramontana ;

; 600 copie di Valle d’Aosta, Vallée d’Aoste, Aosta Valley ;

; 100 copie de L’émergence du francoprovençal. Langue minoritaire et communauté autour du Mont-Blanc ;

; 200 copie di Spiriti d’inverno

per una spesa complessiva massima di 31 mila 162 euro. I volumi andranno per lo più destinati alle biblioteche del Sistema bibliotecario valdostano e in generale agli enti e alle associazioni operanti sul territorio interessati all’opera oltre che, in forma residuale, per le attività di rappresentanza.

Le Gouvernement régional a approuvé l’acquisition du projet culturel « Les carnavals de montagne » ainsi que la réalisation de sa première édition, qui se tiendra à Aoste les 11 et 12 janvier 2020, dont le coût global s’élève à 58 mille 224 euros. Le projet consiste dans l’idéation d’une initiative qui se concrétise sur deux journées et qui a pour objectif, d’une part le rassemblement de tous les groupes de la Vallée d’Aoste afin qu’ils puissent se retrouver, se confronter et partager leur propre histoire et leurs particularités et, en même temps, de les présenter dignement à la population. Sont impliqués dans l’initiative non seulement les groupes de la tradition du carnaval mais aussi les groupes historiques, médiévaux ainsi que de nouvelles figures, ceci afin d’illustrer également l’évolution des créations autour du carnaval.

Le projet a aussi pour but de donner une adéquate visibilité au sein de la région aux différents groupes, entièrement formés de bénévoles qui œuvrent quotidiennement pour le maintien des traditions et qui jouent souvent le rôle d’ambassadeurs de la Vallée d’Aoste, non seulement en Italie mais aussi en Europe, voire dans le monde entier.

La Giunta regionale ha deliberato l’integrazione del piano operativo annuale (POA) per l’anno 2019 dell’Office régional du tourisme – Ufficio regionale del turismo, prevedendo l’inserimento, tra gli eventi di interesse turistico organizzati dall’Office, anche in collaborazione con la Regione, dell’evento musicale a tema natalizio in programma a Pila l’8 dicembre 2019, facente parte del progetto promozionale a sostegno dell’immagine turistica e culturale della Valle d’Aosta.

L’Esecutivo ha concesso un contributo di 150 mila euro a favore dell’Association régionale éleveurs valdôtains (AREV), per l’attivazione di un servizio di raccolta e smaltimento di capi di bestiame morti, incluso l’eventuale recupero con elicottero, per l’anno 2019.

La Giunta regionale ha approvato l’organizzazione e la partecipazione al Salon International de l’Agriculture che si svolgerà a Parigi al 22 febbraio al 1 marzo 2020, per una spesa complessiva di 25 mila euro.

Il Governo della Regione ha approvato la partecipazione della Regione autonoma Valle d’Aosta a Expo 2020 Dubai aderendo al modulo obbligatorio che prevede la presenza della Regione nel percorso espositivo Il belvedere, per una spesa complessiva di 300 mila euro. Contestualmente, è stato approvato l’accordo di collaborazione con il Commissariato Generale di Sezione per Expo 2020 Dubai. Quest’ultimo ha previsto per le Regioni italiane e le Province Autonome una modalità di partecipazione modulare con una parte obbligatoria e due opzionali.

Il modulo obbligatorio prevede la presenza della Regione nel percorso espositivo denominato appunto Il belvedere, che consiste in un racconto narrativo del proprio territorio veicolato attraverso un video di tre minuti che si ripete a rotazione per tutti i sei mesi, per un importo che comprende costi di concept creativo, produzione video, allestimento e gestione dello spazio.

Il Governo regionale ha approvato , ai sensi ai sensi dall’art. 2 della legge regionale 4 maggio 1984, n. 15 la concessione alla Cooperativa Regionale Università Valdostana della Terza Età di un contributo annuale massimo di 10 mila euro per il suo funzionamento.

La Giunta regionale ha approvato, ai sensi della legge regionale 89/1993, la partecipazione dell’Assessorato del Turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali, l’organizzazione di alcune animazioni musicali in programma presso la piazza dell’Arco di Augusto di Aosta nell’ambito dell’evento Capodanno 2020 per un importo complessivo di 3 mila euro