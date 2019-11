La piattaforma tabUi, dopo il territorio patrimonio dell’Unesco delle Langhe si apre alla Valle d’Aosta

Un’APP Mobile con migliaia di contenuti in fruibilità completamente gratuita. “Una regione e un territorio molto simile al nostro. Outdoor, enogastronomia, arte e cultura ne fanno i principali punti di contatto. Ma non solo: la Valle d’Aosta ha molto da offrire durante il periodo invernale e ci sembrava logico iniziare da questo splendido territorio la nostra nuova avventura”.

Andrea Auletta, in sindaco Michel Martine e Giorgio Proglio

Spiega Giorgio Proglio fondatore di tabUi. “Abbiamo trovato da subito una collaborazione incredibile da parte delle istituzioni, dagli Enti e dai privati. Ringrazio sopratutto il Comune di Gressan con il Sindaco Michel Martinet e l’Assessore Stefano Porliot che hanno creduto nel progetto dando tutta la disponibilità della propria struttura”.

Oltre al Comune di Gressan a supporto della tabUi APP si sono subito mossi la società PILA SPA con il Presidente Davide Vuillermoz Curiat (al centro nella foto in basso) e il suo staff, la scuola di Sci di Pila con il direttore Paolo Pesse e numerosi imprenditori privati del territorio.

“Grazie a queste importanti collaborazioni faremo crescere la tabUi APP al servizio degli utenti nel periodo invernale. La Valle d’Aosta è complementare al nostro territorio delle Langhe. Moltissimi nostri follower potranno conoscere ancor meglio quanto la Regione ha da offrire e viceversa faremo scoprire sempre di più le Langhe. Un ricaduta sociale e turistica molto importante che può generarsi in modo molto semplice dall’utilizzo di un’app” sottolinea Giorgio Proglio.

La tabUi APP oggi conta circa 45.000 utenti (download) e circa 25.000 follower social. Numeri davvero impressionanti se si pensa che la nascita ufficiale risale a Maggio 2019. Ma non finisce qui! Enjoy your trip with tabUi!