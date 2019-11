Christmas Agenda Party

Vi sveleremo in occasione di questo evento i nostri progetti ed obbiettivi per il nuovo anno. Allestiremo per voi un’intera sala con le nostre migliori convenzioni del territorio dedicate a tutti voi associati.

Questa sarà un’ottima occasione per incontrarci, conoscerci meglio ed omaggiarvi la nostra Agenda 2020 frutto di un intenso lavoro.

Abbiamo cercato di renderla unica ed utile a tutti voi imprenditori e di comodo utilizzo per appuntare quelle che saranno le vostre scadenze ed appuntamenti importanti del 2020.

Sfogliandola scoprirete ogni settimana ciò che Confcomercio fa per il suo ASSOCIATO 365 giorni l’anno.

Il meeting prevede Saluti ed Auguri delle Istituzioni locali ed al termine un APERICENA DI NATALE di eccellenze valdostane. Per saperne di più