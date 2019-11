CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Bar - Tavola Fredda in vendita ad Aosta, viale dei Partigiani

Ad Aosta, in viale dei Partigiani, vicino a piazza della Repubblica e all'inizio del centro storico della città, VENDESI attività di Bar e Tavola Fredda in una zona di forte passaggio. L'interno del locale è composto da una grande sala con bancone e tavolini (30 posti), cucina attrezzata e bagno con antibagno. Al piano interrato è presente anche un deposito di mq40. All'esterno vi è la possibilità di posizionare un dehors con altri 20 posti. MAGGIORI INFORMAZIONI E PREZZO IN AGENZIA!

