Motta canta e si racconta a Marco Rainò sul palco della Saison

Francesco Motta - in arte solo Motta - è uno degli autori e interpreti musicali italiani più originali e interessanti della nostra contemporaneità. Forte di una popolarità e di un riscontro di critica sempre crescete, anche grazie alla sua fortunata partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo dove in coppia con Nada ha vinto la serata dei duetti, Motta si presenta ad Aosta lunedì 2 dicembre alle 21, al Teatro Splendor per un nuovo appuntamento della serie Sinopsìa, da qualche anno prodotta per la Saison Culturelle.

Per l’occasione l’artista sale sul palcoscenico in coppia con Marco Rainò, architetto, designer e attivo “esploratore” di relazione inattese tra distinte discipline, già ideatore e co-protagonista delle edizioni precedenti del medesimo format con Samuel (Subsonica) e Samuele Bersani.

Sinopsìa è uno spettacolo originale e coinvolgente: questa edizione, come di consueto, intervalla momenti di dialogo e confronto tra i due protagonisti della serata ad esecuzioni soliste del cantautore tratte, in versioni acustiche inedite, dai suoi lavori 'La fine dei vent’anni' e 'Vivere o morire'.