I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi in primo piano sui giornali nazionali lo scontro tra Conte e Salvini rischia di finire in tribunale ; l'indagine Open si estende alla casa di Renzi; in manette per traffico di droga la banda romana di Diabolik



Il Corriere della Sera - Ue, Conte querela Salvini; Salva-Stati, esposto del leader leghista. Inchiesta Opn, l'archivio segreto dell'avvocato. Traffico di droga, 51 in manette a Roma, c'è anche Diabolik

La Stampa – Salvini: il premier Conrte copre l'Italia di bugie, intervenga il Quirinale. Fondazione Open, sequestrato il libro delle donazioni. Allarme per l'Etna

La Stampa VdA - La relazione sul Casino finisce in Procura. L'operazione Geenna in tribunale, il 12 dicembre la prima di 10 udienze. Comincia la stagione dello sci

La Repubblica - Salvini: 'Conte racconta solo bugie agli italiani', e lui lo querela. In manette 51 persone per traffico di droga a Roma, c'è anche Diabolik

Il Sole 24Ore – Rottamazione cartelle, tutto quello che c'è da sapere sulle rate del 2 dicembre. Sconto ai ritardatari Imu-Tasi. Banche, 70mila posti a rischio

Il Fatto Quotidiano - Alla Fondazione Open 800 mila euro da Librandi. L'imprenditore-deputsto ricandidato dal pd di Renzi

Gazzettamatin.it - Legge elettorale, il diktat di Riccarand, Patrizia Morelli fa il pompiere

Aostasera.it - E' sempre più caos a Saint-Vincent, variazione bilancio di nuovo respinta

Aostaoggi.it - Fissata a Torino la prima udienza preliminare per l'inchiesta Geenna

Aostanews24.it - Rapina al minimarket, due condanne

BobineTV - Via libera alla riforma della legge elettorale comunale