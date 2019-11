Chopin e Beethoven e un pianoforte per i Concerti aperitivo

Si intitola ‘Ispirazione e passione’ ed è affidato alla pianista Maria Gloria Ferrari il Concerto aperitivo in programma domenica 1° dicembre alle 11 alla Cittadella dei Giovani. Con unn tale titolo ed un musicista al pianoforte gli autori evocati non possono essere altri che Frédéric Chopin e Ludwig Van Beethoven. Del compositore polacco saranno eseguiti due Notturni, due Studi ed una Ballata, del colosso di Bonn la Sonata 32 in lab maggiore. Al termine del concerto, come è tradizone di questi appuntamenti, il pubblico potrà intrattenersi con l’esecutrice.

Allieva della madre a sua volta allieva del Conservatorio di Mosca, Maria Gloria Ferrari si è diplomata in pianoforte all'età di 14 anni con lode del Ministro della Pubblica Istruzione e successivamente in Musica Corale e Direzione di Coro. Già Docente di Cattedra di Pianoforte Principale al Conservatorio G.Verdi di Milano, la sua attività concertistica di solista si è svolta sia in recital che con orchestra in Germania, Belgio, Portogallo, Italia, Svizzera, Olanda, Francia, Polonia, Tunisia, Bulgaria, Romania.

Il suo repertorio comprende più di quaranta concerti per pianoforte e orchestra, i suoi interessi non si fermano alla musica; infatti è stata Consigliera Comunale in Svizzera per due quadrienni.