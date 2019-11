Economia globale del 2020, ecco i comportamenti da seguire per investimenti fruttuosi

Arrivano le prime previsioni sull'andamento dell'economia mondiale per quanto riguarda il prossimo anno. Si tratta di previsioni molto importanti che hanno che fare col settore della finanza e dell'economia da un punto di vista globale. Tale analisi sono necessariamente da leggere per coloro che vogliono muoversi nel mondo del Forex . Secondo coloro che sono esperti di economia globale, ci si troverà di fronte a un bivio molto importante per la storia dei mercati finanziari. Senza l'arrivo di shock esterni che potrebbero esserci, come ad esempio, davanti ad un problema relativo alle banche oppure a una guerra che potrebbe sopraggiungere, c'è una stabilità di crescita che può essere considerata generalmente come positiva. Uno dei motivi principali per cui potrebbe arrivare finalmente questo tipo di soluzione riguarda il fatto che la Cina sembra sia intenzionata a dare una tregua commerciale agli Stati Uniti d'America. Partirà una sorta di ristrutturazione interna, in modo tale che non vengano fatte delle grandi illusioni. Però il mercato dopo le elezioni americane potrebbe avere un ottimo scossone da un punto di vista economico.

Il mercato europeo in rapporto a quello internazionale, le novità

Per tornare in Europa, il 2020 potrebbe essere finalmente quello della svolta, soprattutto per quanto concerne la Brexit. In Gran Bretagna infatti, ci sarà la difficoltà a formare una maggioranza politica che potrà gestire l'uscita dall'Unione Europea nel migliore dei modi però quello che è certo è che le obbligazioni potrebbero avere sicuramente una performance migliore. Un altro elemento che va visto e analizzato è l'indebolimento crescente del Dollaro, dove gli investitori saranno perciò pronti ad andare fuori dagli Stati Uniti d'America per trovare dei fondi e ricrescere. Qualora invece, dopo le elezioni del Regno Unito potrebbe esserci un rafforzamento della Sterlina, allora è chiaro che le piccole imprese oppure le obbligazioni più piccole relative al mercato domestico potrebbero crescere a dismisura. Gli stimoli di bilancio per questo vertono tutti verso l'Europa. Le obbligazioni invece, sembra siano alquanto instabili. Ecco perché conviene sempre muoversi nell'ambito della preservazione del capitale, in modo tale da cercare di tenere i rischi sotto chiave.

No alla ricerca dei rendimenti a tutti i costi

In questo non è di certo un periodo per i rendimenti. Ecco perché gli analisti consigliano tutti di preservare il capitale anche perché altrimenti si rischierebbe troppo da un punto di vista economico finanziario. I mercati per questo dovranno preservare a tutti i costi la crescita e cercare di seguire quali sono i trend. Oggi giorno anche le obbligazioni statali, ovvero i titoli di Stato sono i minimi storici e quindi bisogna cercare beni rifugio e in particolar, l'oro. Per quanto concerne invece, le valute alla fine gli analisti continuano a sottolineare il deprezzamento del dollaro e quindi il cambio euro-dollaro è destinato a salire. Nei prossimi anni però, questa inflazione potrebbe essere in calo e di conseguenza, ci potrebbero essere dei risvolti. La cosa migliore resta quella di investire soprattutto, sulle materie prime in modo tale da non mettere a rischio i propri finanze.