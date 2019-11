COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTITA: Rete Civica 'La valle d’aosta che frena'

Ancora una volta Rete Civica è l’obiettivo di un duro attacco di esponenti di alcuni partiti di opposizione. L’occasione è un articolo apparso sulla Gazzetta Matin che, decontestualizzando e fuorviando i contenuti come lo stesso Direttore del giornale ha riconosciuto, fa riferimento ad uno scambio di mail tra il nostro Elio Riccarand e la Presidente della prima Commissione Patrizia Morelli.

Oggetto della missiva, datata 13 Novembre, sono i tempi di approvazione della pdl sulla riforma istituzionale che i 19 consiglieri firmatari del documento sui “reciproci impegni” hanno fissato per fine Novembre. In quei giorni si riteneva ancora possibile una approvazione, almeno in commissione, del lavoro che i consiglieri Bertin, Vesan, Mossa, Peinetti e Marquis avevano fatto nelle settimane precedenti nella sottocommissione (alla quale i suddetti partiti di opposizione non hanno voluto partecipare) studiando la questione e audendo esperti.

Senza saperne le motivazioni apprendevamo della programmazione di una audizione del prof. Pallante, aggiuntiva a quelle già svolte, di per sé interessante, ma calendarizzata il 29 Novembre. Un’altra audizione il giorno in cui si è preso l’impegno di votare un parere definitivo? Che senso ha? Questi i quesiti che Elio Riccarand ha posto alla Presidente Morelli che ha prontamente risposto nel merito.

Questione chiusa e successivamente superata dagli eventi.

L’articolo di Gazzetta però non si limita a dare conto di questo ma suggerisce, senza date, contesti e incollando citazioni da fonti diverse con significati diversi, che Rete Civica abbia scambiato appoggi o posizioni politiche su altri temi con un atteggiamento diverso nei confronti della riforma istituzionale in discussione.

FALSO In nessun modo e con nessun interlocutore abbiamo mai trattato una posizione o un'altra su un tema che non fosse coerente con il nostro programma elettorale e con l’accordo di Luglio dei reciproci impegni. In quell’accordo si stabiliscono, pubblicamente e in modo trasparente, dei temi su cui tutti i consiglieri si sono impegnati e un metodo collaborativo per affrontare gli altri.

Così abbiamo sempre fatto su ogni questione affrontata in Consiglio collaborando a migliorare e qualificare i provvedimenti proposti. Niente di più e niente di meno.

E’ però necessario fare due considerazioni: C’è un fronte che non vuole cambiare il sistema politico valdostano e preferisce rimanere nel “porto delle nebbie” in cui siamo, fatto di ribaltoni, cambi di casacca, giunte semestrali, incapacità di programmazione e una lotta politica fatta di sotterfugi, attacchi personali, fakenews e insulti. Noi vogliamo cambiarlo perché siamo convinti che, in questa fase storica, è nell’interesse della Valle d’Aosta e dei suoi cittadini.

La seconda considerazione è che la determinazione, la libertà e l’innovazione politica che Rete Civica sta cercando di immettere nel dibattito valdostano fanno evidentemente paura al punto che si cerca di spostare l’attenzione dal merito delle proposte alle singole persone che le sostengono. Accompagnando questo con le solite denigrazioni. Vuol dire che siamo sulla buona strada.