Reprimenda di Emily Rini su interferenze esterne lavori Commissione

"Con riferimento allo scambio di mail avvenuto tra l'esponente di Rete Civica Elio Riccarand e la Presidente della prima Commissione "Istituzioni e Autonomia", Patrizia Morelli, i cui contenuti sono stati riportati da alcuni organi di informazione, in qualità di Presidente del Consiglio ho l'obbligo di stigmatizzare l'indebita e inaccettabile ingerenza che ne emerge nell’ambito dello svolgimento dei lavori di un organismo istituzionale del Consiglio Valle".

È il commento della Presidente Emily Rini, che si dice rammaricata per l'accaduto: "La politica deve essere proficua sintesi tra le diverse posizioni nell'interesse esclusivo dei cittadini: ognuno, nel proprio ruolo, deve fare il suo, ma sempre nel rispetto dell'altrui lavoro". La Presidente si dice altresì "dispiaciuta, perché fatti come questo non fanno altro che screditare la politica tutta e con essa le Istituzioni".