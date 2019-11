Aosta: Paron si dimette da assessore

Dopo i commenti che sindaco Fulvio Centoz ha fatto ieri in Consiglio sulle richiesta di condanna formulate dal Pm, l'Assessore alla cultura del Comune di Aosta, Edorado Paron, sta rassegando le dimissioni.

Per l'ipotesi di turbativa d'asta relativa al l'assegnazione a Leone Rosso, da parte del Comune di Aosta, di servizi socio-assistenziali negli anni scorsi il pm ha chiesto due anni di carcere e 400 euro di multa per l'assessore all'Istruzione e al Decoro urbano del Comune di Aosta, Andrea Paron; tre anni e quattro mesi e 300 euro di multa per il presidente della cooperativa sociale di servizi Leone Rosso, Cesare Marques e per Michel Luboz, funzionario della stessa cooperativa; un anno e sei mesi per Antonio Costantino e rinvio a giudizio per Giancarlo Anghinolfi, rispettivamente presidente e dg della cooperativa di servizi Proges di Parma.

Con un twitter il già sindaco Bruno GIordano commenta: "Ci sono persone così attaccate alla poltrona che neppure con due bocciature sul bilancio in una settimana pensano di lasciare. Poi per fortuna ci sono anche altre persone che lasciano solo perché hanno la schiena dritta #meditategentemedidate