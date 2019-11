Aosta: Attacco frontale politco di Paron al sindaco Centoz

“Ho rassegnato stamane le dimissioni dalla carica di Assessore Comunale Indipendentemente dalla vicenda processuale che mi vede coinvolto, in cui sono accusato di fatti che non ho commesso, come confido sarà acclarato all’esito del processo che affronto con serenità e piena fiducia nella giustizia, oggi ben altri problemi rispetto alla mia modesta posizione andrebbero affrontati in un vertice tra forze politiche di maggioranza nel Comune di Aosta”. E’ quanto scrive in una nota Andrea Paron, assessore comunale di Aosta alla Cultura, annunciando le dimissioni che hanno una forte valenza valenza politica; sia per gli equilibri all’Hotel de La Ville, sia per la forte denuncia al’inezia della giunta Cento.

“L’evidente e sempre più marcato spostamento a sinistra della coalizione di governo, nonché la crescente aridità dell’azione politica della Giunta comunale – spiega Paron - non mi consentono di proseguire ulteriormente questa esperienza amministr ativa”. E poi il j’accuse: “I problemi di una città in lento ma continuo declino, amministrata con azioni disordinate e confuse, in cui si intersecano senza logica piani strategici, progetti difficilmente realizzabili, iniziative fantasiose”. Paron si toglie poi diversi sassolini dalle scarpe sui rapporti in Giunta da te sempre evidenziati da Aostacronaca.

Scvive ancora Paron: “Si è persa la capacità di ascoltare i cittadini e le loro richieste più pressanti per una città più bella e curata, sottraendo costantemente risorse umane e finanziarie ai settori del Verde Urbano, dell’Illuminazione, delle Strade e dell’Arredo, settori che sono per una città il fondamentale biglietto da visita”.

Un quadro sconfortante, aggravato da impianti sportivi che chiudono, assenza di iniziative culturali, mancanza di manifestazioni di rilievo, dove si distingue soltanto ciò che è stato messo in campo dalla Giunta precedente, a partire dai Mercatini di Natale al Teatro Romano.

“Si fatica, in questo contesto – spiega con rammarico Andrea Paron - a ricercare e trovare soluzioni anche nel breve periodo, che diano risposte certe e adeguate alle tante situazioni di criticità, nonché a fare un reale lavoro di squadra perseguendo obiettivi di un programma mai aggiornato nonostante le tante, inutili, richieste di questi anni”. Paron conclude la sua requisitoria contro il sindaco e la Giunta evidenziando “la metamorfosi politica di questa coalizione, nella quale ormai non mi riconosco, che, partita sotto l’egida del Governo Renzi-Alfano, approda oggi al popolo delle ‘sardine’. Lascio responsabilmente la poltrona, con l’auspicio che il primo cittadino e le forze politiche si concentrino più utilmente sui problemi della città e degli aostani".