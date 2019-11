Aosta: Ancora black out, al buio via Paravera e parcheggio cabinovia Pila

"Segnalo che la strada che conduce al parcheggio della cabinovia Pila e anche il parcheggio sono completamente bui da almeno 2 settimane... e io non sono così contenta la sera di andare a prendermi la macchina...". E' l'ennesima segnalazione giunta alla nostra redazione sui disagi per gli aostani costretti da mesi a subire continui black-out dell'illuminazione pubblica cittadina. Com'era già accaduto in passato, la strada per il parcheggio della cabinovia per Pila e il parcheggio antistante la cabinovia sono al buio a causa dell'ennesimo guasto all'impianto. La zona, porta Sud di Aosta, è isolata e alla sera i pochi locali e negozi sono chiusi.

Anche nella vicina via Paravera almeno sino a ieri sera era i lampioni municipali erano spenti. Il problema è noto: l'azienda 'Aurelio Heresaz' appaltatrice della manutenzione della rete di illuminazione pubblica, ha rescisso il contratto con il Comune e non può più garantire il servizio.

L'Amministrazione Centoz sta valutando l'assegnazione a una delle società che hanno partecipato alla gara d'appalto, ma per il completamento dell'affido e la consegna del servizio alla nuova, futura impresa, se ne riparlerà nel 2020.