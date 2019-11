Bertschy ‘Le Olimpiadi devono essere opportunità anche per la Valle'

La presentazione dei calendari agonistici dell’Asiva (il Comitato valdostano degli sport invernali) è stata per l’assessore regionale ai trasporti, Luigi Bertschy, per rilanciare il convincimento che investire sugli impianti di risalita consente alla Valle d’Aosta di cogliere le nuove sfide.

“C’è una grande attenzione nei confronti dell’importante lavoro che l’Asiva fa per i giovani che si dedicano a praticare gli sport invernali” ha detto Bertschy che ha precisato: “Proprio per questo abbiamo deciso di rendere ancora più incisiva l’azione politica per sostenere la pratica sportiva in montagna creando insieme a tutti gli altri attori degli sport invernali due progetti innovativi: uno stagionale agevolato per gli Under 18 e il progetto Sci…volare a scuola”.

Per l’assessore, infatti, l’Asiva, promuovendo lo sport in montagna, “valorizza gli investimenti che la Regione sostiene per migliorare i comprensori e le infrastrutture sportive dove si praticano gli sport invernali”. Bertschy ha ribadito poi l’opportunità di “mantenere alta la qualità dei nostri comprensori sciistici, che saranno ancora implementati nei prossimi anni con alcuni progetti strategici, per continuare ad essere competitivi”.

Infatti è bene ricordare che le Olimpiadi invernali, che si svolgeranno a Cortina e Milano creeranno un grande interesse nei confronti degli sport invernali, “interesse – ha concluso Bertschy - che diventa anche una sfida da saper cogliere con importanti e nuovi progetti”.