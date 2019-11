Terremoto nel Savt, Alessia Démé si dimette da segretaria Ecole e con lei tutto il direttivo

Già segretaria regionale del Sindycat autonome travailleurs valdotains-Savt da gennaio a maggio di quest'anno, Alessia Démé ha dato le dimissioni dalla carica di segretaria regionale del Savt Ecole e con lei tutto il direttivo di categoria. "Mi sono dimessa per ragioni profonde e gravi che mettono al centro la guida del nostro sindacato, non l'ho fatto per motivi personali", si è limitata a confermare Démé senza però precisare a quali gravità si riferisse.

Il direttivo è schierato con lei e i 16 membri hanno sottoscritto un documento di solidarietà, esprimendo "perplessità" sull'ipotesi, che parrebbe gradita alla segreteria confederale del Savt, di regionalizzare il contratto della scuola ma soprattutto "disappunto" per la linea del nuovo segretario del sindacato, Claudio Albertinelli, che mira ad accorpare le categorie 'sanità' e 'scuola' sotto quella della 'funzione pubblica', da anni gestita dallo stesso Albertinelli.

Nella riunione di mercoledì 27 novembre la Segreteria confederale del Savt ha deciso di non accogliere le dimissioni e convocare Alessia Démé e il direttivo Ecole "per comprendere meglio le ragioni della loro scelta e, se possibile, fornire i chiarimenti utili a fugare tutti i dubbi".