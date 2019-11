Cambiarsi la vita per amarla di più, l’esperienza di Luisella Urietti

Un libro sul cambiamento come attitudine, e come possibilità sempre aperta davanti a noi. E’ ‘CambiAmi la vita’ di Luisella Urietti.

Il volume racconta i cambiamenti “agiti” e vissuti dai protagonisti di alcuni capitoli, nonché dall'autrice stessa. Luisella Urietti racconta la sua crescita personale e professionale, avvenuta attraverso scelte e decisioni che ne hanno cambiato radicalmente il corso della vita.

Una scelta, in particolare, l'ha portata oltralpe dove ha seguito una formazione specifica per svolgere il suo attuale lavoro: supportare le persone nel cambiamento. Questi, anziché essere vissuto come un male inevitabile, da subire passivamente e nel quale vediamo solo aspetti negativi e, a volte, drammatici, può essere trasformato in un'opportunità di crescita a tutti i livelli.

‘CambiAmi la vita’ sarà presentato dall’autrice sabato 30 novembre alle 17,30 alla Libreria Brivio in piazza Chanoux 28 ad Aosta.