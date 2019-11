L'Associazione Missione Sorriso Valle d'Aosta NON sta raccogliendo fondi all'Ospedale U. Parini

A seguito delle numerose segnalazioni pervenuteci in merito a falsi Clown Dottori che chiedevano soldi per finanziare fittizie attività di Clown Terapia, la Federazione Nazionale Clown Dottori e Missione Sorriso Valle d’Aosta con il presente comunicato intendono dissociarsi dall'agire di tali individui e notiziare la cittadinanza tutta per favorire una corretta informazione e fornire quanti più strumenti possibili per smascherare tali truffatori.

Diverse persone, purtroppo, negli ultimi mesi sono state truffate da sedicenti personaggi con il pretesto di raccogliere fondi per portare giocattoli ai bambini ospedalizzati, pannolini, o per effettuare interventi di clown terapia, anche nella Vostra Regione, o dichiarando avvenenti progetti internazionali. Visto il proliferare di queste spregevoli realtà, la Federazione Nazionale Clown Dottori e Missione Sorriso Valle d’Aosta vogliono riportare alcune indicazioni utili per diffidare da questi sedicenti Clown Dottori.

I “Clown Dottori”:

Non accettano offerte nello svolgimento della loro attività;

Non raccolgono soldi porta a porta;

Non chiedono offerte fermando la gente tra le corsie dei supermercati, per la strada, ai semafori o nei parcheggi;

Non portano dolci ai bambini in pediatria (la dieta ospedaliera non lo consente);

Non portano giochi ai bambini in pediatria (l’igiene ospedaliera non lo consente);

Non chiedono offerte “in generale”, ma promuovono specifici progetti;

Non raccolgono fondi in città molto distanti dalla sede della loro associazione;

Diffidate di coloro che anticipano le vostre domande sulla destinazione dei fondi, mostrandovi prontamente delle ricevute "incorniciate";

Diffidate di coloro che non sanno spiegare in modo chiaro e preciso presso quale/i ospedale/i svolgono servizio.

Diffidate di coloro che agiscono dove è più facile mimetizzarsi; agire nella confusione per portare nelle loro tasche centinaia di euro. Purtroppo l’argomento funziona: nessuno negherà il proprio aiuto economico per un bambino malato … soprattutto nella confusione.

I “Clown Dottori”:

Svolgono attività in precise strutture sanitarie , vicino a dove ha sede l’associazione (pur se l’attività viene svolta in regime di volontariato, il costo orario dovuto agli oneri accessori quali carburante, pedaggi autostradali, costi dell’automezzo diventa esageratamente elevato e non rispetta i parametri del bilancio sociale in relazione al rapporto costo / beneficio) ;

Quando chiedono delle offerte istituiscono appositi banchetti con loghi e riferimenti telefonici di responsabili direttamente contattabili;

Quando chiedono delle offerte solitamente queste vengono anticipate da comunicati stampa con i quali si illustrano alla popolazione le finalità e gli specifici progetti oggetto della raccolta;

Chi si propone con azioni sopra esposte può essere passibile dei seguenti reati:

Falso ideologico (caso di associazione esistente e regolarmente costituita che però non opera seguendo la finalità per cui ha chiesto il sostegno)

Sostituzione di persona (laddove si appropriassero di qualità personali avente valore giuridico – es. presidente dell’associazione... )

Truffa (caso di persone che si presentano a nome di un’associazione inesistente)

Evasione fiscale ( chi rilascia una ricevuta “fasulla” per proventi che non saranno mai dichiarati)

Le Organizzazioni che operano professionalmente e onestamente in ambito socio-sanitario chiedono aiuto ai cittadini per arginare un fenomeno crescente che danneggia il loro operato sia minando la fiducia verso chi indossa un naso rosso sia sottraendo risorse alla collettività.

I Clown Dottori, che si sostengono con donazioni ricevute prevalentemente tramite bonifico bancario (infatti ai fini della detraibilità/deducibilità della donazione, il versamento deve essere eseguito obbligatoriamente tramite operazioni bancarie: con bonifico, assegno bancario o carta di credito online, oppure attraverso operazioni postali tramite conto corrente postale) operano con continuità in strutture socio-sanitarie con cui stipulano protocolli d’intesa e non effettuano interventi “occasionali” in giro per l’Italia.

Di seguito vengono presentate alcune linee guida da tenere a mente nel caso in cui vi trovaste di fronte a sedicenti personaggi che richiedono di fare offerte per attività di Clown Terapia. Si ricorda che queste vanno considerate come indicazioni e se in dubbio è bene contattare le forze dell’ordine o, se ci si trova in centri commerciali dotati di sicurezza, le guardie giurate.

Decalogo per il Cittadino:

1) Selezionate le vostre donazioni indirizzandole verso associazioni conosciute.

2) Verificate le credenziali prima di fare una donazione, nel caso di dubbio potrete eventualmente effettuare un bonifico in un secondo tempo.

3) Il clown fasullo è uno sciacallo perché chiede offerte per i bambini che soffrono, agendo sulla psiche, condizionando le vostre emozioni vi induce a concedere credito.

4) Diffidate di chi si presenta da molto lontano e chiede offerte in tutta Italia.

5) Diffidate di coloro che raccolgono denaro per andare in molti ospedali o strutture sparse su tutto il territorio nazionale. La vostra offerta servirà esclusivamente per pagare i costi di viaggio e indotti, senza alcun beneficio per chi soffre e dovrebbe essere il destinatario del sostegno umano.

6) Rivolgete al clown domande specifiche su provenienza, associazione di appartenenza, recapiti, progetti, convenzioni con strutture socio-sanitarie ed autorizzazioni per la raccolta.

7) Valutate l’idoneità della richiesta in relazione al progetto che vi è stato sottoposto.

8) In caso di dubbio, prendete un volantino e sottoponetelo alle forze dell’ordine o fate una ricerca veloce su internet, per verificare se il nome dell’associazione è già stato oggetto di segnalazioni negative.

9) In caso di dubbio, contattate immediatamente le forze dell’ordine (la polizia municipale, i carabinieri, la polizia di stato, la guardia di finanza). Vi informiamo che grazie all’aiuto di persone attente, sono stati smascherati ed arrestati truffatori che si presentavano vestiti da clown davanti ad un cinema (esponendo credenziali vere ma di altra associazione).

10) In caso di dubbio, per avere indicazioni in merito all’associazione che vi sta approcciando, contattate telefonicamente l'associazione di riferimento presente sul territorio: