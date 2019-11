Al JB Festaz con il Cta da psicologa Stellino entra nella dimensione morale

Ciascuno di noi valuta i fatti ed esprime giudizi, a ciascuno capita di approvare o disapprovare il proprio comportamento e quello degli altri, apprezzare o indignarsi sui fatti che accadono tutti i giorni.

La dimensione morale accompagna le nostre vite, il senso di colpa, i concetti di bene e male sono sentimenti morali. Ogni giorno affrontiamo scelte e orientiamo le nostre azioni sulla base della nostra bussola valoriale. Le decisioni dipendono dagli obiettivi che ci siamo prefissati, dai nostri scopi, dalle nostre aspettative.

Non è affatto scontato che tali decisioni portino a compiere azioni rette, oneste, potrebbero anche rispondere a istinti egoistici, brame di potere, invidie, rivalità̀; in ogni caso al fondo dei nostri comportamenti il fine ultimo del nostro agire è il desiderio della felicità che ognuno realizza in coerenza con la propria personalità̀.

Per qualcuno la felicità coincide con l’amore per altri con la propria ricchezza, per taluni la felicità è viaggiare o vivere in un mondo giusto o assistere alla rovina dei propri nemici. Il corso si propone di guardare i nostri comportamenti quotidiani alla luce di alcuni riferimenti legati alla moralità e di contribuire ad aumentare la nostra consapevolezza nei piccoli e grandi gesti quotidiani.

Dott. sa Mery Stellino, professionista forte di numerose esperienze lavorative in ambito sanitario, già responsabile della formazione del personale infermieristico presso l’Azienda Usl della Valle di Aosta e attualmente impegnata nella formazione per adulti nelle varie istituzioni formative su tematiche etiche e relazionali

Tre incontri da un’ora e trenta minuti:

1. Primo incontro Giovedì 28 Novembre 2019 Ore 15:30 – 17:00

2. Secondo incontro Giovedì 5 Dicembre 2019 Ore 15:30 – 17:00

3. Terzo incontro Giovedì 12 Dicembre 2019 Ore 15:30 – 17:00

INCONTRO LIBERO GRATUITO APERTO A TUTTI