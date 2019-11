12 Modi per ridurre il rischio di cancro

L’iniziativa, promossa dalla Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta, rappresenta l’opportunità per offrire a tutti i partner di sostenere e promuovere programmi e interventi di prevenzione e mettere in atto quanto raccomandato dal Codice Europeo contro il Cancro.

Il Codice Europeo Contro il Cancro è un’iniziativa della Commissione Europea per informare su ciò che le persone possono fare per sé o per i loro familiari ai fini di ridurre il rischio di contrarre il cancro.

Il Codice formula 12 raccomandazioni che tutti i cittadini possono seguire per tutelare la propria salute ed è basato sulle più recenti prove scientifiche (https://cancer-code-europe.<wbr></wbr>iarc.fr/index.php/it/).

Al convegno parteciperanno il Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta, Antonio Fosson, l’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, Mauro Baccega, il Presidente della Fondazione per la Ricerca sul cancro, Salvatore Luberto, l’Azienda USL e la Rete Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta.