I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE (copia 1)

Oggi in primo piano sui giornali nazionali le conseguenze ambientali e legali dei danni causati dal maltempo in Liguria e in altre regioni italiane; in evidenza anche la crisi di Alitalia, l'inchiesta su Fondazione Open e il terremoto in Albania



Il Corriere della Sera - Crisi Alitalia, tutto da rifare, Conte ammette 'non c'è soluzione di mercato'. Il terremoto in Albania di magnitudo 6.5 avvertito dalla Puglia alla Campania, decine di vittime

La Stampa – La Procura: Autostrade intervenga subito o chiudiamo i viadotti. Albania, il terremoto fa tremare tutta la costa adriatica. Champorcher, disperso uno scialpinista, sospese le ricerche

La Repubblica - Venti ponti a rischio, Conte 'Autostrade vicina alla revoca'. Terremoto in Albania, decine di vittime, paura anche sulla costa adriatica. Inchiesta su Fondazione Open, indagato Carrai

Il Sole 24Ore – Dichiarazione dei redditi, sette passi per correggere il 730. Alitalia, Conte 'revoca concessioni in dirittura d'arrivo'

Il Fatto Quotidiano - Inchiesta su Fondazione Open, perquisito e indagato Carrai, caccia alle carte di credito 'per i parlamentari'

Gazzettamatin.it - Comuni, sì del Cpel alla nuova legge per le elezioni comunali

Aostasera.it - Sospese a Champorcher le ricerche dello scialpinista scomparso

Aostaoggi.it - Terremoto Albania, la Valle d'Aosta disponibile a inviare aiuti

Aostanews24.it - Scialpinista scomparso a Champorcher, sospese le richerche, non aveva l'Artva

BobineTV - Discarica sicura Pompiod, avanti con la raccolta firme