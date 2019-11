Un valdostano su quattro preferisce il divano all’attività fisica

Nella nostra regione il 35,2% delle persone è fisicamente attiva, il 38,6% è parzialmente il 26,2% è persona sedentaria. Vale a dire che mediamente i valdostani svolgono poca attività per mantenersi in forma con le conseguenze facilmente immaginabili. "Questi dati – commenta Mauro Baccega, assessore regionale alla sanità - ci spronano a impegnarci a diffondere il messaggio che svolgere un corretto stile di vita allunga la vita e fa stare bene".

Dati e considerazioni sono emersi nel corso della presentazione del Progetto "Mettiti in movimento e adotta buoni e sani stili di vita”. Per l’occasione la sanità ha voluto incontrare il mondo dello Sport, per questo è stata scelta come location il Palaindoor di Aosta, il tempio dello sport e sede delle più importanti federazioni sportive e dove gli Enti di Promozione sono più che mai presenti.

Infatti sono intervenuti atleti giovani e Master della Atletica Cogne, della Calvesi e del Gruppo sportivo G.S. Lupi Valle d'Aosta in rappresentanza del mondo della bicicletta. Sono intervenuti il Presidente del CONI della Valle d'Aosta, il Commissario Angelo Pescarmona, il Dirigente dell'Assessorato Mauro Ruffier e l'Assessore Mauro Baccega che ha ideato l'iniziativa.

"L'obiettivo dell'iniziativa è volta a promuovere l'attività di prevenzione in senso generale e nell'ambito del piano delle patologie croniche. Incentivare ad una regolare attività fisica rivolta a tutte le fasce di erà e gruppi di popolazione. Un corretto stile di vita, una sana e bilanciata alimentazione, un po' di attività fisica quotidiana, allungano la vita e fanno stare bene. A tutte le età".

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, per attività fisica si intende “qualunque sforzo esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un consumo di energia superiore a quello in condizioni di riposo”. In questa definizione rientrano quindi non solo le attività sportive ma anche semplici movimenti quotidiani come camminare, andare in bicicletta, ballare, giocare, fare giardinaggio e lavori domestici.

La sedentarietà è un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari, il diabete e i tumori. Quindi un’attività fisica regolare è uno degli elementi più importanti per mantenersi in buona salute.