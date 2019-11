PAPA: Creare una società sempre più umana

«Creare una società sempre più umana, più compassionevole, più misericordiosa»: Papa Francesco ha lasciato il Giappone a conclusione del viaggio apostolico in Oriente indicando un orizzonte di futuro alla popolazione di un Paese dove «l’efficienza e l’ordine» non sono in grado di dare risposte appaganti a quel «desiderio profondo» racchiuso nel cuore dell’uomo.

Un desiderio che il Pontefice ha percepito durante le intense giornate trascorse in terra nipponica — dopo la prima parte della visita dedicata alla Thailandia — e al quale ha dato voce nell’ultimo appuntamento pubblico prima della partenza, avvenuta martedì 26 novembre dall’aeroporto di Tokyo.

La cerimonia di congedo allo scalo della capitale è stata preceduta dall’incontro con studenti e docenti della Sophia University, dove Francesco ha pronunciato un discorso incentrato sulla missione delle istituzioni educative, chiamate a operare al servizio «della giustizia e del bene comune» per «trovare e diffondere la sapienza divina e offrire gioia e speranza» alla società di oggi. «Ringrazio tutto il popolo giapponese — ha detto prima di partire — per l’accoglienza che con tanta cortesia mi avete dato durante questa visita. Vi assicuro che vi porterò nel mio cuore e nella mia preghiera».