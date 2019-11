I dinosauri invadono la città di Aosta

In attesa dell’inaugurazione della mostra 'Dinosauri in carne e ossa' sabato 7 dicembre e durante tutta la durata dell’esposizione, oggi addetti e tecnici dell'assessorato regionale del Turismo hanno posizionato ad Aosta alcuni esemplari degli animali preistorici che saranno in esposizione all’area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans.

I dinosauri, a grandezza naturale, sono stati collocati all’Arco d’Augusto (il Diplodocus dal lungo collo), in Piazza della Repubblica (il celeberrimo Tyrannosaurus T-rex), all’area megalitica (Megaloceros) e al Forte di Bard (la testa del grande Pachyrhinosaurus).

La mostra è nata dalla collaborazione tra l'azienda veneta GeoModel e la Società Valdostana di Preistoria e Archeologia con il sostegno dell’assessorato del Turismo.

“La presenza dei dinosauri in alcuni punti chiave del capoluogo - sottolinea l’assessore Laurent Viérin - è di forte impatto e costituisce una grande attrattiva per i residenti e per i turisti. Per tutto il periodo della mostra grandi e piccoli, passeggiando in città, potranno ammirare così questi enormi animali che da sempre ricoprono un grande fascino.”