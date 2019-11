Iren Luce Gas e Servizi potrà accogliere ordinativi dalla Pubblica Amministrazione per un volume complessivo di energia elettrica pari a 565 GWh ed un fatturato stimato pari a circa 86m€.

Come per le convenzioni in essere IREN offrirà la possibilità, alle Pubbliche Amministrazioni che ne faranno richiesta, di certificare la fornitura di energia da fonti rinnovabili (certificazione Energia Verde), facendo leva sulla produzione rinnovabile del Gruppo, in particolare da fonte idroelettrica.