Black Friday: aspettando lo shopping con occasioni imperdibili

La corsa allo shopping è qualcosa che appartiene a tutti noi. Erroneamente si identifica la donna come la principale protagonista dei giorni di corsa all’acquisto o in quelli riservati ai saldi ma anche l’uomo sotto questo punti di vista, ci sia consentita l’espressione, non si fa mancare davvero nulla. Non è difficile infatti vedere i centri commerciali, le strade e le piazze delle città prese letteralmente d’assalto da tante persone che cercano il prodotto tanto desiderato. L’abbigliamento su tutti, certo, ma più in generale il mercato mette a disposizione continuamente articoli che attirano l’attenzione di appassionati e curiosi. La mente quindi corre ad appuntamento stabiliti, famosi per la grande massa di persone che corrono è proprio il caso di dire ad acquistare. E’ il caso appunto dei saldi in cui forse meglio si riesce a comprendere la portata della gente che acquista prodotti di marca o meno, senza dubbio a prezzi molto più contenuti. La domanda che però in molti si pongono è quella comune inerente al fatto della vera o presunta qualità che viene messa sul mercato a disposizione della clientela.

Black Friday, acquisti ad offerte incredibili.

Da qualche tempo tuttavia, di importazione americana come molte altre cose, anche da noi si è fatto largo un appuntamento che è ben radicato ed è diventato quasi una tradizione. Questo infatti oggi è il Black Friday, espressione ormai nota a tutti, dai ragazzi alla gente più adulta che aspetta questo giorno con grande trepidazione, seppur sempre in ambito di acquisti. Il termine è entrato nel lessico di tutti i giorni, lo leggiamo sulle vetrine dei negozi, nelle pubblicità sui giornali e in tv. Ma cosa significa questa espressione e da dove proviene? Letteralmente Black Friday vuol dire “venerdì nero” e negli Stati Uniti indica il giorno successivo al Thanksgiving e cioè il giorno del ringraziamento. Pur non essendo una giornata di festa riconosciuta ma cadendo dopo un giorno festivo, quarto giovedì del mese di novembre, le scuole e le aziende tengono le porte chiuse creando così un ponte con il fine settimana che entra. Insomma, il relax può avere inizio. Non solo, cadendo come abbiamo detto nel periodo di fine novembre, il Black Friday segna in maniera ufficiale l’inizio dello shopping natalizio.

Ma è davvero una cosa buona acquistare in questa occasione?

Cosi come per il saldi anche per il Black Friday ci si interroga sull’effettiva qualità degli articoli e sul fatto che le offerte possano rappresentare o no occasioni imperdibili. La frenesia e la corsa all’acquisto a volte impediscono una seria analisi e un’attenta riflessione su quello che stiamo comprando, sul suo reale valore e soprattutto sul prezzo che gli viene imposto. Viviamo tempi in cui la tecnologia la fa da padrone e si fa sempre più largo l’e-commerce, l’acquistare ed il vendere on line che ha preso sempre più piede anche nel Belpaese. Non solo. Tutti noi possediamo una casella di posta elettronica e tutti i giorni riceviamo una serie incontrollata di pubblicità di qualsiasi prodotti, acquistabili con promozioni e/o sconti creati per l’occasione. Insomma il Black Friday ci raggiunge ovunque.

Sì al Black Friday con alcune precauzioni da prendere.

Ovviamente le grandi occasioni di acquisto in questa giornata ci sono e anche in grande quantità, bisogna solo prestare la giusta attenzione. Quand’è che lo sconto è davvero utile? Siamo in grado di riconoscere la bontà degli articoli in questo mare magnum di pubblicità? Ci sono delle considerazioni da seguire che potranno evitare di imbatterti nel pericolo di acquistare prodotti di scarsa qualità o a prezzi poco adatti. Ad esempio vedere una percentuale di sconto troppo elevata può farci scattare subito un primissimo campanello d’allarme, così come spesso è possibile trovare il prezzo del Black Friday anche in altre occasioni dell’anno. In più, se si acquista on line è sempre buona cosa tenere sotto controllo le condizioni di acquisto, magari confrontando diversi siti in rete con i loro relativi prezzi. Ne è un buon esempio il portale prezzo.org per meglio capire la grande quantità e varietà di prodotti acquistabili in rete.

Non solo in quel giorno: il Black Friday è anche nei giorni precedenti.

Ma quanto dura questo Black Friday? Quanto tempo abbiamo a nostra disposizione per accaparrarci queste occasioni così tanto reclamizzate in questa famoso giorno dedicato? La durata del Venerdì Nero è di una sola giornata quella, come accennato, del quarto venerdì del mese di novembre. Tuttavia le aziende, i negozi, i centri commerciali cominciano già diversi giorni prima a proporre promozioni con la diretta e quasi scontata conseguenza che quel venerdì sarà solo l’ultimo di diversi giorni di possibilità di offerte ed acquisti vantaggiosi. Un’ultima nota curiosa: il lunedì successivo al Black Friday è il cosiddetto Cyber Monday, il giorno riservato all’acquisto in offerta di prodotti hi tech. Spazio dunque a nuovi smartphone o tablet!