La Sfom insegna musica alla Cittadella dei Giovani

I laboratori musicali della SFOM approdano in Cittadella dei Giovani, ed aprono anche ai suoi frequentatori. I corsi sono tutti orientati verso generi tipicamente giovanili. Non sono previsti, per intendersi, laboratori dedicati alla sinfonica o alla musica da camera.

Alessandro Maiorino è il docente di Grooves per basso elettrico, contrabbasso, batteria e percussioni (martedì, 15.30-16.30): un laboratorio per creare un solido “groove” tra bassisti e batteristi e portarli ad eseguire le composizioni con un tempo fluido e costante. Il medesimo docente tiene anche il laboratorio Rock&Pop1 (martedì, 16.30-17.30), un viaggio nel mondo del rock e del pop dagli anni ’50 ad oggi. Maiorino con Marco Giovinazzo è titolare del corso Elconjuntosfom (martedì, 17.30), un laboratorio dedicato ai brani rappresentativi della cultura cubana, con l’obiettivo di esibirsi dal vivo. Maiorino da solo gestisce Rock&Pop2 – The Commitments (martedì, 19.00-20.30, docente), un approfondimento del repertorio del progetto dell’anno scorso basato sul film musicale The Commitments.

Christian Toma si occupa di Implab (mercoledì, 17.30-19.00): un laboratorio dedicato alle varie forme di improvvisazione, cercando di sbloccare alcune inibizioni e sentirsi liberi di suonare con consapevolezza. L’Officina Vocale (mercoledì, 18.00-20.00) è affidata a Davide Benetti e Paola Mei: è mira alla la formazione di un coro SFOM stabile; si parte da riscaldamento della voce, sperimentazione dello strumento, formazione del suono corale, acquisizione del linguaggio stilistico tramite la cura della pronuncia e la postura.

Taxi Orchestra (foto)(giovedì, 14.00-16.00), docenti Antonio Gigliotti e Lorenzo Guidolin è un gruppo polistrumentale composto da allievi disabili all’interno della SFOM, formato per la maggior parte da percussioni, che si ritrova settimanalmente per svolgere, sotto la guida di un’équipe di insegnanti, prove collettive in vista di esecuzioni pubbliche. Sfomorchestra (giovedì, 18.00-20.00) tenuto da Enrico Montanari è un laboratorio di Irish music che prevede la collaborazione con vari compositori ed un campus con la band FullSet, mentre Batucada (venerdì, 17.00-18.00) docente Marco Giovinazzo, si pone l’obiettivo di studiare i vari ritmi del Samba, in particolare il Batucada, utilizzando gli strumenti tradizionali brasiliani, permettendo agli allievi di consolidare il senso ritmico, di sviluppare la capacità di memorizzazione, di ascolto e di percezione del rapporto tra musica e movimento.

Musica Diversa, infine, (sabato, 15.00-17.00) con Stefania Ugolin e Antonio Gigliotti è Il laboratorio musicale rivolto ad animare il tempo libero delle persone disabili, delle loro famiglie, dei loro amici, con lo scopo di accrescere le loro conoscenze e il loro benessere e soprattutto di trasmettere ai partecipanti il senso di una legittima integrazione in una comunità.

Sino a giugno i tesserati alla Cittadella possessori della C-Card potranno godere di uno sconto del 30% sull’iscrizione, scegliendo tra un ampio ventaglio di percorsi tematici, sia pratici che teorici, che affrontano i diversi linguaggi ed argomenti musicali. Ai laboratori è possibile anche assistere in qualità di uditori, per valutare in seguito l’eventuale iscrizione.