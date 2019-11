Donna investita sulle strisce pedonali ad Aosta

Un'aostana è ricoverata da questa mattina all'ospedale Parini di Aosta per i traumi riportati dopo essere stata investita da un'auto in via Festaz. Verso le 11 stava attraversando la strada sulle strisce pedonali all'incrocio con Avenue Conseil des Commis quando - secondo la ricostruzione di alcuni testimoni - una Fiat Panda bianca guidata da un cinquantenne l'ha urtata con il cofano all'altezza del bacino, facendola finire a terra.

Sul posto sono interventuti 118 e Polizia locale; l'infortunata non ha mai perso conoscenza ed è stata dapprima medicata sul posto, poi condotta al Pronto soccorso. L'investitore è stato sottoposto ad alcoltest, ma sarebbe risultato negativo.