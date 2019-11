Aosta: Oggi e domani Consiglio Comunale, gruppo Rete Civica incalza giunta Centoz

Nella due giorni di Consiglio il gruppo di Rete Civica animerà il dibattito con una serie di iniziative che riguardano tanti problemi subiti e vissuti dai cittadini.

Barriere architettoniche: le abbattiamo o ne costruiamo di nuove?

Dopo anni di battaglie per ottenere un inizio di progetto di abbattimento di barriere architettoniche, sono iniziati i lavori per costruire gli scivoli per gli attraversamenti pedonali nel quartiere Cogne. Bene. Anzi male! Il motivo è che i lavori iniziati a fine settembre, spaccando cordoli e muretti, sono stati abbandonati a se stessi fino a oggi, creando ulteriori barriere a chi ha problemi di deambulazione o si trova in carrozzella. Per fortuna non è nevicato, altrimenti tutto rimarrebbe bloccato. Proprio il giorno del deposito di questa interrogazione sono ripartiti i lavori: quanto ci vuole per fare dei modesti interventi edili? La causa dei ritardi è da attribuire ad appalti mal confezionati? Possibile che non venga stabilito contrattualmente la durata intercorrente tra l’apertura e la chiusura dei mini cantieri? In due giorni di lavoro tutti i cantieri sono stati adesso chiusi: era necessario tanto tempo? (presentatore: Fedi)

Edifici vuoti in città. A che punto siamo?

A giugno fu approvata una nostra mozione volta a capire l’entità del problema relativo agli edifici vuoti presenti in città (ad esempio il Collegio Saint Benin, le magistrali di via Torino, l’ex palazzo Enel in via Festaz, ecc) in quanto, oltre a dare un’immagina poco decorosa, la città avrebbe un gran bisogno di spazi da destinare al pubblico. Una corretta programmazione urbanistica non può prescindere dall’avere una fotografia precisa delle potenzialità degli spazi cittadini. A 5 mesi di distanza, a che punto è il lavoro degli uffici di ricognizione e mappatura promesso dall’assessore? (presentatore: Fedi)

Mozioni:Area verde scuola elementare Ramires

Il giardino che contorna il lato sud, sud-ovest delle scuole Ramires (lato passaggio a livello di via Binel) versa in condizioni penose malgrado sia molto utilizzato dai bambini nei momenti di gioco, in particolare nella pausa mensa. La questione era da noi già stata segnalata, ma in questi anni nulla è stato fatto. Chiediamo che l’area venga rinverdita e riqualificata. (presentatore: Fedi)

Area giochi bimbi, quartiere Saint Martin

Numerosi cittadini della zona, attraverso una petizione al Sindaco, chiedono che l’area verde per i bambini che attualmente si trova davanti all’ufficio postale - che è frequentata ma che risulta molto piccolina - sia spostata riconvertendo un’area verde che si trova poco distante, in cima a via Saint Martin. Chiediamo che quest’area, che risulta effettivamente idonea, sia adibita a area giochi per i bambini dotandola delle necessarie attrezzature ricreative, così come chiedono i cittadini del quartiere (presentatore: Sartore)

Mezzi per il trasporto pubblici elettrici

In osservanza delle Direttive europee che chiedono di investire in innovazione, in merito ai mezzi pubblici non inquinanti… seguendo gli impegni internazionali in direzione della decarbonizzazione, fatti propri anche dal Consiglio regionale e, ultimamente, anche dal Consiglio comunale che ha votato un ordine del giorno sull’emergenza climatica… chiediamo che il Comune richieda all'Amministrazione regionale, nel confezionamento del prossimo appalto relativo al servizio di trasporto pubblico urbano, di inserire a carico della ditta aggiudicataria un impegno per l'utilizzo di autobus a trazione elettrica. (presentatore: Sartore)

Fa freddo, chiudiamo le porte!

Nel mese di maggio il Comune ha approvato un nostro Ordine del Giorno dal titolo “Emergenza clima”: ravvisata la problematica dei cambiamenti climatici, bisogna però passare dalle parole ai fatti. Di azioni positive ne osserviamo poche, ma, come esempio di assurdità energetica, vediamo che sempre più negozi in città si presentano ai potenziali clienti con le porte perennemente spalancate, malgrado i condizionatori accesi d'estate, e riscaldamento al massimo d’inverno. Le “lame d’aria”, laddove presenti, riducono solo in parte la dispersione. Chiediamo di invitare i negozianti (in realtà si tratta quasi sempre di catene di franchising) a chiudere le porte e di sollecitare la Regione a legiferare in tal senso, come fatto già da molte altre regioni, ima modo talea dare ai Comuni gli strumenti per agire (presentatore: Fedi)

Palestra di via Volontari del Sangue e Ginnastica artistica

Nelle scorse settimane la palestra in oggetto è stata chiusa dal Comune. "Incomprensibili incomprensioni" tra il Comune di Aosta e la Federazione Ginnastica d’Italia hanno purtroppo fatto fallire la trattativa per la gestione della Palestra di via Volontari del Sangue. Pertanto, solo tra qualche mese, la palestra sarà affidata ad una società sportiva attraverso un bando ad evidenza pubblica. Se in questo momento, e per sei mesi, si è proceduto in via eccezionale all’affidamento in concessione temporanea proprio alla società che fino a ieri gestiva l’impianto, attraverso la mozione chiediamo di prorogare questo affidamento eccezionale fino al termine della stagione agonistica e non solo fino a marzo; inoltre chiediamo che nel nuovo bando vi sia la condizione che la palestra venga affidata esclusivamente a società sportive che svolgono come attività prevalente la ginnastica artistica; infine riteniamo giusto che i futuri gestori nell’affidamento esternalizzato dell’impianto si impegnino ad attrezzarla entro un mese dall’assegnazione, per evitare il rischio di chiusure prolungate per il riarredo dei locali. (Presentatrice: Lamastra)