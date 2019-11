L’OPINIONE DI UN LETTORE: Microcomunità di Variney frutto del lavoro di amministratori lungimirati oggi dimenticat

Il tema non è facile. Si presta anche a differenti interpretazioni perché, spesso, si usano anche termini familiari per indicare funzioni improprie. Il rischio di confusione, quindi, è molto elevato. Dire R.S.A non è la stessa cosa che parlare di Microcomunità, parlare genericamente di “servizi agli anziani” è fuorviante perché ci possono essere quelli autosufficienti e quelli no.

E’ vero, invece, che le R.S.A (cioè le Residenze Sanitarie Assistite), in un paese che invecchia sempre di più, acquisiscono una maggiore impronta sanitaria rispetto alla destinazione iniziale più dedicata all’assistenza alberghiera. In Italia già si calcola che gli anziani non autosufficienti siano quasi 4 milioni, mentre i posti letto sono circa 400 mila.

La forbice tra necessità e servizi offerti è quindi sotto gli occhi di tutti ed è destinata ad allargarsi. In Valle d’Aosta la situazione è analoga. Ma proprio questo dovrebbe suggerire a chi ci amministra più cautela, più lungimiranza, più progettazione. Cioè: guardare lontano. Non alla soluzione del “contingente”. E invece, ancora una volta, la questione del trasferimento dei posti letto dal Festaz a Variney conferma come, troppo spesso, i nostri amministratori si facciano prendere dalla fretta

Preferiscono “tacconare” piuttosto che studiare. Fa bene, ovviamente a mio avviso, la CGIL a suggerire all’Assessore alla Sanità di fermarsi un attimo rispetto al complicatissimo spostamento che coinvolge in primis Festaz e Micro di Variney, ma già contiene in se i germi di un puzzle a scavalco che dovrebbe interessare la Psichiatria dell’ex-Maternità, il piano della riabilitazione al Beauregard e la palazzina Infettivi in area ospedaliera.

Basta. Davvero. Basta sperperare denaro pubblico in azioni che hanno il sapore di un taccone e che, fra pochi anni, saranno oggetto di nuovi interventi per riportare magari queste strutture in altre nuove sedi. Come si inseriscono queste operazioni, ad esempio, nel progetto del Nuovo Ospedale (Nuovo è un eufemismo perché nasce già vecchio – se nasce – dentro un contenitore stravecchio) ? Come si fa a pensare di portare una dozzina di posti letto dal Festaz nella struttura di Variney come se si trattasse di spostare dei soldatini?

Per adattare i locali alle nuove esigenze bisogna prevedere interventi di adattamento tecnico ed edilizio non indifferenti. La normativa sui locali ad uso sanitario è abbastanza stringente e complessa. Solo portare l’ossigeno in tutte le stanze diventa difficile, oneroso e complicato. Bisogna creare degli spazi e degli ambulatori dedicati. Bisogna rifare completamente l’impianto elettrico. E si pensa di fare tutto questo in due o tre mesi? Sapete da quanto tempo stanno “parlando”, periodicamente, i nostri amministratori (passati e presenti) del Nuovo Ospedale? Dal 1990.

Sono passati quasi 30 anni e ancora non se ne è fatto nulla. C’è stato anche un referendum di mezzo nel quale i valdostani sono stati invitati a “non andare a votare”. Il risultato è che dal 2007 (anno del Referendum) siamo praticamente fermi. Perché parlo del Nuovo Ospedale? Perché quello sarebbe stato, ma potrebbe ancora essere, il vero momento per capire che tipo di servizio sanitario o socio-sanitario dare alla Valle d’Aosta. Capire cosa mettere davvero dentro ad una NUOVA struttura, da realizzarsi fuori dal Parini, e cosa spostare sul territorio.

Solo con una progettazione seria e coinvolgendo tutti si potrebbe pensare di ri-ragionare anche sulle Microcomunità, sulle RSA e sui servizi oggi decentrati, ma assolutamente scollegati da una gestione sanitaria ed assistenziale razionale, unitaria. Pensate che nel 2014, in tempi non lontanissimi, quindi, ma già sufficientemente datati, quando si trattò di ragionare sulla riconversione della struttura per anziani di Antey, l’allora Direttore Generale dell’USL (Lorenzo Ardissone) suggeriva di guardare alla positiva esperienza delle Case della Salute già efficienti in Emilia-Romagna. Non più solo assistenza anziani, ma strutture che avrebbero dovuto lavorare a stretto contatto di gomito con ospedale e territorio. Medici di base compresi. Sono passati altri 5 anni e tutto è stato cancellato. Dimenticato. Parliamo di spostare letti e persone bisognose di cure come se fossero dei bussolotti. E, infine, una riflessione sul passato. Sulla storia che ha portato a creare queste strutture decentrate.

Nella Grand Combin sono stati fatti grandissimi sforzi, tante battaglie, molte discussioni per realizzare (a suo tempo) una delle strutture per Anziani più efficienti della Regione. Forse la prima. Comunità, micro-comunità, centro diurno. Gli amministratori dell’epoca (fine anni 80) decisero che era bene tentare di ospitare gli anziani del comprensorio in una sede vicina a casa loro. Adesso si parla di aprire questa struttura a tutti. Non è detto che un anziano bisognoso della zona potrà essere ospitato a Variney. Rischierà di andare a Pont-Saint-Martin o Cogne, o in altre sedi, dove ci sarà posto.

Un bel modo per cancellare tanti sforzi e tanta umanità profusa dai vecchi amministratori. Oggi i nuovi dimenticano tutto nel nome della “rottamazione” e dell’efficienza economica. Le persone (soprattutto se vecchie) diventano un peso. Eppoi, a voce, ci si riempie la bocca dell’importanza degli anziani come testimonianza per i giovani.

Tenga duro la CGIL e non spetta certamente ai cittadini suggerire all’assessore e/o alle istituzioni cosa fare. Sono loro ad essere pagati per affrontare i problemi e garantire ai nostri nipoti un futuro migliore. Se poi, questo futuro, passa attraverso le scelte del giorno per giorno … davvero vuol dire che la nostra generazione non è stata un grande esempio.