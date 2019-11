Aosta: Rinnovo contrassegni ZTL scadenza il 30 novembre

L'amministrazione comunale di Aosta ricorda a che il termine per il rinnovo dei contrassegni ZTL; il mancato pagamento entro il termine previsto, l’utente verrà considerato rinunciatario e l’autorizzazione decadrà automaticamente e dunque i contrassegni non saranno più validi per l’accesso alle ZTL.

Sarà pertanto necessario ripresentare una nuova istanza in marca da bollo per riottenere l’autorizzazione e il nuovo contrassegno. E’ possibile effettuare il pagamento anche recandosi di persona entro il 30/11/2019, presso gli sportelli APS ZTL, in piazza Chanoux, sotto i portici del Municipio, vicino alla vecchia entrata del Comune, nei seguenti orari:

· Lunedì, martedì e mercoledì: 8.30 - 14.00

· Giovedì: 8.30 - 15.00

· Venerdì: 8.30 - 13.30

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi allo sportello APS telefonando ai numeri 0165/300705-707-708 o tramite posta elettronica all’indirizzo ztl@aps.aosta.it, ztl@pec.aps.aosta.it oppure consultare il sito Internet www.amicoincomune.it, percorso: “Cittadini”e/o “Imprese”,“servizio n. 31 ZTL”.