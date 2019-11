Buonanotizia di una lettrice: Riaperti ambulatori pschiatria

Volevo solo segnalare una bellissima notizia per noi pazienti che siamo seguiti dalla Psichiatria della Valle d'Aosta e che abitiamo nelle lontane valli.Venerdì scorso finalmente dopo anni sono stati riaperti gli ambulatori di Psichiatria sul territorio e io ho potuto essere visitata finalmente a Morgex perché non avrei potuto arrivare fino ad Aosta.

Dovete dare anche le belle notizie non solo quelle preoccupanti.E' quanto ci ha scritto una nostra lettrice, felice per il nuovo servizio. La lettera della lettrice è un segnale positivo.

Con l'apertura degli ambulatori - precisa Mauro Baccega - vogliamo favorire l’accesso dei pazienti alle cure più efficaci e innovative, garantendo maggior uniformità di trattamento sul territorio nazionale, anche attraverso l’utilizzo della tecnologia digitale per favorire l’avvicinamento dei giovani alla diagnosi e alle cure.

Date di riapertura ambulatori pschiciatria

- 22 novembre Morgex

- 29 novembre Chatillon

- 6 dicembre Donnas

- 13 dicembre Verrès



L'Assessore Baccega esprime "grande soddisfazione per questo risultato, ottenuto grazie al lavoro svolto in collaborazione con l'Azienda USL, che ha permesso di risolvere una parte delle difficoltà del Dipartimento di Salute mentale di questi ultimi anni.

Grazie alle azioni messe in campo in questi mesi, è ora possibile riportare sul territorio i servizi di psichiatria per seguire più da vicino i pazienti che necessitano di attenzione e cura costante".



La depressione è riconosciuta dall’O.M.S. come la prima causa di disabilità a livello globale, complici anche l’invecchiamento della popolazione e uno stile di vita che necessita di frequenti e rapidi adattamenti a discapito del mantenimento dei ritmi fisiologici. Le donne sono particolarmente esposte, direttamente e come caregiver.

La depressione maggiore si manifesta in genere tra la seconda e la terza decade di vita con un picco nella decade successiva, dunque nel periodo più florido e produttivo della vita con gravi ripercussioni sul piano affettivo-familiare, socio-relazionale e professionale. Risulta quindi importante fare rete e impegnarsi anche con le Istituzioni per ridurre gli stereotipi stigmatizzanti verso questa malattia che impatta pesantemente sulla qualità e sulla quantità di vita di chi ne soffre e che comporta un enorme drenaggio di risorse socio-economiche.