I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi in primo piano sui giornali nazionali i danni causati dal maltempo in Liguria e in altre regioni italiane; in evidenza anche il naufragio di un barcone di migranti a Lampedusa e gli esiti del sondaggio sulla violenza contro le donne



Il Corriere della Sera - Autostrade, Liguria isolata; i pm, 'pericolosi due viadotti'. Sondaggio choc, 'la violenza colpa anche delle donne'. Lampedusa; il pianto, le urla, le onde

La Stampa – Viadotti, la mappa della paura. L'eore di Lampedusa si tuffa per salvare un cieco dai flutti. Valle d'Aosta, l'allerta maltempo è alle spalle

La Repubblica - Terremoto in Albania avvertito anche in Italia. Viadotti a rischio crollo per maltempo, l'Italia adesso ha paura. Sondaggio Istat, 'donne provocanti attirano molestatori'

Il Sole 24Ore – Pensioni, da quota 100 a opzione donna, le finestre 2020 per lasciare il lavoro. Il fallimento della spending rewiev, 40 miliardi usati quasi tutti per le coperture

Il Fatto Quotidiano -Genova, la procura impone ad Autostrade di chiudere 30 km di A26, 'ammaloramenti su ponti Fado e Pecetti'

Gazzettamatin.it - Courmayeur, nuova tegola su Csc, si dimette il presidente Farinet

Aostasera.it - Charvensod, chiusa la strada regionale per Pila

Aostaoggi.it - Aosta, proposta per conferire cittadinanza onoraria alla senatrice Segre

Aostanews24.it - Maltempo, riaperte le strade per Champorcher e Gressoney

BobineTV - Dopo meno di due mesi, CSC senza CdA