La Valle d’Aosta mette a disposizione dell'Albania la colonna mobile per un modulo di 250 persone

La Presidenza della Regione comunica che il Presidente della Regione Antonio Fosson ha sottoscritto la disponibilità della Valle d’Aosta all’invio della Colonna mobile della Protezione civile regionale per gli interventi di soccorso e di assistenza nelle zone terremotate dell’Albania, con destinazione provvisoria Durazzo (Albania)..

In particolare, la Valle d’Aosta, rispondendo ad una richiesta di disponibilità da parte del Dipartimento nazionale di Protezione civile, ha evidenziato la possibilità di poter inviare subito la Colonna mobile della Protezione civile regionale con un modulo per 250 persone, volto all’assistenza alla popolazione per mezzo di una cucina da campo, docce, wc e sistemi riscaldatori per le tende.

La Protezione civile regionale aspetta ora le indicazioni del Dipartimento nazionale.