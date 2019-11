PAPA: È immorale non solo l’uso ma anche il possesso di armi atomiche

È «immorale» non «l’uso» ma anche «il possesso» delle armi nucleari. Dal Memoriale della Pace a Hiroshima — il luogo che insieme a Nagasaki continua a inquietare la coscienza del mondo come perenne monito contro la follia della guerra atomica — il Papa ha parlato al Giappone e a tutta l’umanità per ricordare che «la vera pace può essere solo una pace disarmata».

Domenica 24 novembre il viaggio di Francesco ha vissuto la sua giornata più intensa nei luoghi dove ancora oggi «l’abisso del silenzio» continua a far riecheggiare «il grido di coloro che non sono più». Nelle due città giapponesi bombardate nel 1945 il Pontefice ha reso omaggio alle «vittime innocenti di tanta violenza», ma non ha voluto dimenticare un’altra tragedia che ha lasciato un segno nel cuore del Paese: il disastro di Fukushima avvenuto otto anni fa. E incontrando a Tokyo alcuni dei superstiti, ha fatto appello alla comunità internazionale perché compia scelte coraggiose sulle future fonti di energia.