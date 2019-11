Visite guidare nei musei di Aosta nel mese delle Feste di fine anno

Dicembre al museo. L’offerta culturale per il MAR - Museo Archeologico Regionale e per l’Area Megalitica - Parco e museo archeologico di Saint-Martin-de-Corléans di Aosta si arricchisce nel mese delle Feste natalizie con il programma dell’Assessorato alle Cultura ‘.Musei da Vivere’.

Tutti i sabati, alle 14.30 e alle 16sono in programma visite guidate adatte a un pubblico adulto nei due principali musei della città di Aosta: all’Area megalitica - Parco archeologico e museo di Saint-Martin-de-Corléans, i partecipanti potranno scoprire il fascino della preistoria con un vero e proprio viaggio nel tempo. Al MAR – Museo archeologico regionale, ci si immergerà invece nelle magnifiche storie che reperti e siti di Aosta hanno da raccontare.

Il costo è di 7 euro a persona, comprensivo di ingresso all’Area megalitica e al MAR.

Venerdì 27 all’Area megalitica e al MAR – Museo archeologico regionale sarà la volta di Natale al Museo, un’avventura natalizia per famiglie con bambini alla scoperta di antichi rituali, di doni d’altri tempi e di culture che hanno segnato la preistoria e la storia valdostana. Un pomeriggio invernale con una visita guidata speciale tra i reperti archeologici, per imparare e divertirsi con attività per grandi e piccini. Tre sono gli orari di inizio: alle 15, alle 16 e alle 17; il costo è di 7 euro a persona (3 per bambini dai 6 ai 12 anni, gratuito per bimbi dai 0 ai 6 anni) e comprende l’ingresso all’Area megalitica e al MAR.

Per info e prenotazioni: 348 899 8866 o scrivere a museiaosta@gmail.com